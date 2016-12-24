دهها دانمارکی عضو داعش از دولت کپنهاگ حقوق می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی به نقل از یک روزنامه محلی در دانمارک نوشت: دولت دانمارک متوجه شده ده ها نفر از شهروندان این کشور که به داعش پیوسته اند و برای این گروه می جنگند، از دولت حقوق دریافت می کنند.

به نوشته این روزنامه، دولت دانمارک در پی آن است تا پول های پرداخت شده به این افراد را به نوعی مسترد کند.

به نوشته روزنامه «اکسترا بلادت» دست کم ۳۶ نفر از افرادی که دولت دانمارک در مورد پیوستن آنها به داعش مطمئن است، از دولت و یا دیگر نهادها حقوق و یا بیمه بیکاری دریافت می کنند.

دولت دانمارک توضیحی دراین رابطه که پول های پرداخت شده به این افراد را به چه صورتی بازپس خواهد گرفت نداده است.

از اغاز بحران سوریه، هزاران نفر از چهره های افراطی در کشورهای غربی راهی سوریه شده و با پیوستن به گروه تروریستی داعش در جنایات این گروه سهیم شدند. نظر به خطراتی که حضور این افراد در اروپا و آمریکا به همراه دارد، کشورهای غربی درصدد هستند تا به نوعی از بازگشت این افراد به کشورهای مبدا جلوگیری کنند.