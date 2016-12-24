اجازه تشکیل دولت جدید در شمال سوریه را نمی دهیم/ایجاد منطقه امن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه گفت: ما طرحی به نام «منطقه امن پاکسازی شده از تروریسم» داریم.

وی در سخنانی در استانبول با اشاره به تلاش برخی گروه های سوری برای تشکیل دولتی مستقل در شمال سوریه که از حمایت های آمریکا و غرب نیز برخوردار هستند، گفت: اگر مساله تروریسم حل نشود، غازی‌عنتب، کیلیس و شانلی اورفا همیشه در تهدید خواهند بود. هدف آنها تشکیل دولت جدید در شمال سوریه است اما همگان بدانند که ما اجازه تاسیس دولتی جدید در شمال سوریه را نخواهیم داد.



رئیس جمهور ترکیه با اشاره به تنش های اقتصادی در کشورش گفت: ما امروز همان گونه که با گروه های تروریستی داخلی و خارجی مبارزه می کنیم٬ باید در قبال حملات علیه اقتصاد خود هم با همان عزم و اراده حرکت کنیم.



اردوغان در مورد پناهجویان سوری نیز گفت: اتحادیه اروپا به ترکیه وعده داده است که از اول جولای ۳ میلیارد یورو پرداخت کند اما تا کنون ۶۷۷ میلیون دلار با میانجیگری یونسکو به حساب سازمان هلال احمر و آفاد واریز شده است، به بودجه ما چیزی اضافه نمی شود.

اردوغان گفت: قول ۳ میلیارد یورو داده بودند. کجاست؟ بودجه و درآمد ناخالص ملی این کشورها بسیار بسیار بیشتر از ماست. چرا این پول را پرداخت نمی کنند؟ برای آنان این مساله مهم نیست. برای آنان انسانیت مهم نیست.