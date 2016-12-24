حماسه فتح میمک با نام مردم شهیدپرور ایلام هک شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کاکی روز شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری یادواره شهدای فتح میمک اظهار کرد: رشادت های مردمان این دیار هیچگاه از اذهان ملت ایران پاک نمی شود ولی در میان وقایع دوران دفاع مقدس حماسه مردم و بویژه عشایر ایل خزل در خلق حماسه میمک بیش از سایر مقاطع نمایان است.

وی افزود: آنچه این پیروزی را متمایز می کند محوریت نقش مردم و بویژه عشایر است با در دست داشتن کمترین امکانات نشان دادند برای دفاع از کیان و انقلاب خونین خود حاضرند از عزیزترین سرمایه های خود نیز گذشت کنند.

معاون فرماندار ایلام تاکید کرد: دشمن تا بن دندان مسلح خیال می کرد با توجه به نوپا بودن انقلاب و آمادگی نداشتن نیرهای نظامی می تواند در سریع ترین زمان ممکن به اهداف خود دست یابد، ولی با فرمان امام راحل (ره) و بسیج مردمی توانستیم این حمله ناجوانمردانه را پاسخ دهیم.

کاکی ادامه داد: امروز بر همگان واجب است در راه انتقال فرهنگ ایثار و شهادت کوشا باشیم که در این میان برگزاری یادواره ها باعث زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ایجاد روحیه ایثار و شجاعت در بین مردم می شود.

وی از عموم دستگاه های فرهنگی خواست برنامه ریزی مناسبی را برای اجرای باشکوه یادواره شهدای فتح ممیک در ۱۷ دیماه انجام دهند.

عملیات فتح میمک که با محوریت ارتش جمهوری اسلامی و همراهی عشایر ایل خزل ۱۹ دی سال ۵۹ اجرا شد و نخستین عملیات نظامی در تاریخ جنگ هشت ساله تحمیلی محسوب می شود.