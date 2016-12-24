هفته فیلم «مدافعان حرم» با ۱۶ فیلم کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری هفتمین دوره جشنواره مردمی فیلم «عمار»، مجموعه آثار با موضوع مدافعان حرم برای اکران کنندگان ارسال شد.

این آثار قرار است در قالب «هفته فیلم مدافعان حرم» توسط صدها اکران کننده فعال جشنواره مردمی فیلم «عمار» در مساجد، حسینیه ها، دانشگاه ها و دیگر اماکن کشور اکران شود.

در میان این آثار مستند «نبرد پالمیرا» به کارگردانی ساسان فلاح فر که به آزادسازی یکی از مناطق استراتژیک سوریه به نام پالمیرا یا تدمر می پردازد، قرار دارد.

در این مستند برای اولین بار تصاویری از دلاوری‌های فاطمیون دیده می‌شود که مجاهدان افغانستانی آن را حین انجام عملیات تصویربرداری کرده اند.

مستند ارسال شده دیگر «پسرم» به کارگردانی محمدمهدی خالقی است که به زندگی شهید محمدرضا خاوری، فرمانده ارشد لشگر فاطمیون می پردازد.

مستند «پسرم» از زبان مادر شهید، روایتی دردمنشانه از تنهایی‌های مادری رنج‌دیده است که از همان اول، دوری فرزند نصیبش شده است؛ مادری که در خیالات خود، با فرزندش حرف می‌زند و درد و دل می‌کند. نشان‌دادن لحظاتی واقعی و کوتاه از گفتگوهای پشت جبهه و نحوه‌ شهادت شهید خاوری، از ویژگی‌های این اثر است.

دیگر اثر محمدمهدی خالقی به عنوان کارگردان که برای اکران به سراسر کشور ارسال شده «آهنگر» نام دارد.

صلاح داوود آهنگر عراقی که قبلاً ترکش گلوله‌های هواپیمای آمریکایی یک پایش را از او گرفته، اکنون به شکل جالبی از موشک‌ها و خمپاره‌های شلیک شده‌ توسط داعش در آهنگری خود موشک هایی می سازد که توسط نیروهای حشدالشعبی مجدد در مقابل داعش مورد استفاده قرار می گیرد.

مزیت این مستند ۲۵ دقیقه ای در تصویر جدید و اجتماعی‌ است که از مبارزه با داعش ارایه می‌کند.

مستند «من و مرتضی» به کارگردانی حمید شعبانی صمغ آبادی که با موضوع مدافعان حرم تهیه و تولید شده است در این مجموعه آثار دیده می شود.

در این مستند می بینیم که طاهره رحیمی بانویی افغانستانی در روستای قمصر ورامین کارگاه خیاطی راه انداخته است، وی پس از مدتی، با یکی از خیاط‌های کارگاه ازدواج می‌کند و تدریجاً مدیریت کارگاه را به همسرش واگذار می کند.

پس از آغاز جنگ سوریه، همسرش مرتضی، با تیپ فاطمیون همراه می‌شود، شاید دیدار طاهره رحیمی با رهبر انقلاب که برای اولین بار به تصویر کشیده است، یکی از جذاب ترین بخش‌های فیلم باشد.

در کنار این آثار، مستندهای «مادرانه» و «سید ابراهیم» به کارگردانی ساسان فلاح فر، «امیر من علی» به کارگردانی محمدرضا نوری همدانی، «لبیک» به کارگردانی سید مهدی خیام الحسینی، «سپر» به کارگردانی وحید امینی، «نبرد پنهان» و «ردپای فرشته» به کارگردانی ناصر نادری، «وارثین» به کارگردانی مهدی لارویی و حامد پاشایی، «خارجه» به کارگردانی مریم مدرس، «بدون مرز عشق ۳» به کارگردانی وحید فراهانی، «ایرانی های مرتد» به کارگردانی حمید عبدالله زاده و «برادران» به کارگردانی مهدی تقویان نیز برای اکران در سراسر کشور به ۳۰ استان و ۱۶۵ شهرستان ارسال شده است.

علاقمندان برای دریافت پک فیلم های مدافعان حرم می توانند کلمه ثبت نام را به شماره ۳۰۰۰۴۵۵۰ ارسال کرده و یا به تارنمای اینترنتی AmmarPortal.ir مراجعه کنند.

همچنین علاقمندان در تهران نیز برای دریافت این فیلم ها می توانند به دبیرخانه دایمی این جشنواره در تهران خیابان ۱۶ آذر پلاک ۶۰ مراجعه کنند.