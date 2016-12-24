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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۱۰

مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان:

نمایشگاه توانمندی زنان گلستانی در ایام دهه فجر برپا می شود

نمایشگاه توانمندی زنان گلستانی در ایام دهه فجر برپا می شود

گرگان- مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان گفت: نمایشگاه توانمندی زنان گلستانی در ایام دهه فجر برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کلثوم غفاری عصر شنبه در نخستین جلسه کمیته بانوان ستاد دهه فجر گلستان اظهار کرد: در سال جاری ۳۸ امین پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم و تلاش می‌کنیم دستاوردهای زنان بعد از انقلاب را به نمایش بگذاریم.

وی از برگزاری نمایشگاه توانمندی زنان در استان گلستان خبر داد و افزود: انتظار می رود تمامی دستگاه‌ها پای کار باشند و نسبت به گرفتن غرفه و ارائه توانمندی‌های بانوان خود در ادارات اهتمام ورزند.

غفاری گفت: کلیات برگزاری این نمایشگاه نشان دادن استعدادها و فعالیت‌های بانوان ادارات است.

مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان اظهار کرد: معرفی بانوان برتر در حوزه‌های علمی و پژوهشی در ادارات، تجلیل از زنان ایثارگر، جهاد گر و توانمند در ادارات و ... از جمله برنامه‌هایی است که در ایام دهه فجر انجام می‌شود.

غفاری افزود: در حال حاضر مکان برگزاری این نمایشگاه سوله واقع در تالار فخرالدین در نظر گرفته‌شده و طی روزهای آینده قیمت‌ها برای اجاره غرفه اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: در صورت پشتیبانی و تأمین هزینه‌های مالی جشن متمرکز در قالب جشنواره ورزشی در استان گلستان در ایام دهه فجر برگزار می‌شود.

کد مطلب 3858652

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