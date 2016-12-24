شروط استفاده طرح های عمرانی از تسهیلات خارجی تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت.

نمایندگان با تصویب ماده ای در نوبت عصر صحن علنی مجلس مقرر کردند؛ به‌منظور اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

نمایندگان با ۱۴۸ رای موافق ۱۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.

وکلای ملت همچنین ماده ای از لایحه برنامه در خصوص مجوز به بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک های کشاورزی،ملی، سپه و پست بانک را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.