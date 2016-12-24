به گزارش خبرگزاری مهر ؛ علی مویدی در کارگاه آموزشی کارشناسان درمان شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، برگزاری اینگونه کارگاه‌ها را در جهت ارتقاء دانش کارشناسان موثر دانست و بیان داشت: رشد و تعالی جامعه در گرو کسب معلومات و آموزش‌های ضروری است.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم در حوزه های پیشگیری و درمان عرصه مبارزه با مواد مخدر موفق شویم حتماً می‌بایست آموزش را به عنوان مولفه‌ای موثر و اثرگذار در برنامه‌های خود لحاظ کنیم.

قائم مقام دبیرکل ستاد افزود: معتقدیم که آموزش نسبت به مسائل روز و در حوزه‌های اجتماعی امری حیاتی است، پس آموزش ها باید دراز مدت باشند.

مویدی گفت: داشتن اطلاعات روز و معلومات مورد نیاز تنها راه نتیجه بخش ماموریت شما کارشناسان است و این مهم حاصل نمی‌شود مگر اینکه این اطلاعات طی برنامه‌های آموزشی، طراحی و مدون شده و به سمع مخاطبان برسد.

وی خطاب به کارشناسان اظهار داشت: در حوزه فعالیت خود مطالبه گر و پرسشگر باشید، در غیر اینصورت به نتیجه نخواهید رسید،‌ همچنین با دانش روز، مدیریت دانش را در حوزه اعتیاد دنبال کنید.

قائم مقام دبیرکل ستاد گفت: انتظار مردم، خانواده ها، مسئولین نظام و حتی افراد مبتلا به بیماری اعتیاد، در خروجی کار شما کارشناسان است، هر چقدر در حوزه مقابله با عرضه عمل شده، به همان میزان هم باید در حوزه پیشگیری از اعتیاد و درمان هزینه شود.

مویدی در ادامه، برخی پروتکل‌های درمانی اعتیاد را مانعی در برابر بهبودی افراد خواند و گفت: معتادان باید به راحتی مشکل درمان خود را حل کنند و به سمت رهائی از چنگال اعتیاد حرکت کنند اما پروتکل ها مانعی در برابر ترک اعتیاد شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد درمان اعتیاد توسط بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد (سمن) انجام می‌شود گفت: سمن‌ها یک ظرفیت بالقوه در درمان اعتیاد به شمار می‌روند که باید از آنها استفاده کرد.