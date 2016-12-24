اختصاص ۱۲۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایلام به کشت گندم

حشمت زرین جوب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از این میزان ۴۴ هزار هکتار از اراضی به کشت گندم آبی و ۸۰ هزارهکتار نیز به کشت دیم اختصاص یافته است، افزود: ۲۲ هزار تن انواع بذر اصلاح شده نیز بین کشاورزان استان توزیع شده که با توجه به کاهش نزولات جوی در سالجاری بیشتر این بذرها از نوع زودرس و مقاوم به خشکی و کم آبی است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ۲۵۶ هزار تن گندم برای برداشت این محصول در بهار و تابستان سال آینده در نظر گرفته شده اما با توجه به کاهش بارندگی پیش بینی ها حکایت از برداشت ۲۰۰ هزار تن گندم دارد.

۱۲۵ هزار هکتار از اراضی استان ایلام در سال زراعی گذشته زیر کشت گندم رفته بود که از این مقدار ۴۴ هزار هکتار اراضی آبی و ۸۱ هزار هکتار اراضی دیم بوده است.