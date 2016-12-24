زمین خوار میلیاردی در اراک دستگیر شد/تصرف۱۷هزارمترمربع زمین دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند در این باره اظهار داشت: در پی شکایت اداره راه و شهرسازی استان مبنی بر اینکه فردی یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۱۷ هزار و ۳۴۱ مترمربع به ارزش تقریبی ۲۰میلیارد ریال را در یکی از شهرک های صنعتی اراک به منظور کشت محصولات کشاورزی به تصرف خود در آورده، موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد فرد مورد نظر به اخطارهای مکرر اداره راه و شهرسازی استان مبنی بر رفع تصرف زمین مذکور اعتنایی نکرده و به ادامه فعالیت خود در این زمین ها ادامه می دهد.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی در ادامه گفت: در مراحل رسیدگی به پرونده با هماهنگی دستگاه قضائی، متهم به پلیس آگاهی احضار و در بازجویی ها مدعی شد زمین مورد نظر براساس یک سند مشاعی به مدت ۵۰ سال است که در تصرف وی بوده و در آن کشاورزی کرده است.

سپهوند ادامه داد: با توجه به اظهارات متهم پرونده، بررسی دقیق موضوع از سوی کارشناسان دادگستری آغاز و مشخص شد که مالکیت زمین ها ملی بوده و تصرف زمین ها به صورت غیرقانونی انجام شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: با دستور دادگستری نسبت به رفع تصرف از زمین مورد نظر اقدام و فرد متخلف نیز برای برخورد قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.