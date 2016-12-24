تغییر در سازمان حج و زیارت/ اوحدی رفت، محمدی سرپرست شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن حکم سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به حمید محمدی به شرح زیر است:

نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست سازمان حج و زیارت» منصوب می شوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعـال و هماهنگی با نماینده محترم ولی فقیه در آن سازمان و بهره‌گیری‌ از نیروهای کارآمد و باتجربه در جهت تقویت و گسـترش برنامه های مرتبط با حج‌ و زیارت و ارائه خدمات به زائران بیت الله الحرام و عتبات عالیات موفق و مؤید باشید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در حکمی جداگانه، «سعید اوحدی» را نیز به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.

بر اساس همین گزارش، وزیر فرهنگ و ارشاد سلامی در حکمی، محمدمهدی حیدریان را به عنوان مشاور ارشد وزیر منصوب کرد. متن حکم سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به محمدمهدی حیدریان به شرح زیر است:

نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جناب‌عالی در حوزه‌های مختلف فرهنگی به‌موجب این حکم به‌عنوان «مشاور ارشد وزیر» منصوب می‌شوید. امید آنکه بابهره‌گیری ‌از ظرفیت‌ها و توانایی‌های ‌مشاوران، ‌تدوین‌ راه‌کارهای‌ عملی، حضور فعـال در شوراها و مجامع، پیگیری امور ارجاعی موسسات و سازمان‌ها، دیدار مستمر با اصحاب و نخبگان فرهنگ و هنر و نهادهای صنفی فرهنگی و ارائه‌ منظم گزارش به اینجانب در کمک به شتاب روند فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موفق باشید. زید توفیق جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

همچنین در حکم دیگری از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خسرو طالب زاده به عنوان مشاور منصوب شد. متن حکم سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به خسرو طالب زاده به شرح زیر است: نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «مشاور وزیر» منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعـال در ارائه طرح‌ها و نقطه نظرات سازنده، به هنگام و راه گشا و پی‌گیری امور محوله موفق و مؤید باشید.