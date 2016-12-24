اعزام زائر به عتبات عالیات باید مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی حج،حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکرکه در همایش روحانیون و مداحان عتبات عالیات منطقه تهران سخن می گفت با اشاره به اینکه حدود 5/3 میلیون زائر ایرانی درطول سال، اعم از اربعین و دیگر مناسبت ها به عتبات عالیات سفرمی کنند ، تصریح کرد: حضور این تعداد زائردر عراق می طلبد سرمایه گذاری جدی تری در این زمینه صورت گیرد و نظام و حکومت درخصوص اعزام زائران تصمیم قاطع و مناسب اتخاذ کنند.

نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت، آسیب های دوگانه عمل کردن دراعزام زائران به عتبات از طریق سازمان حج و زیارت و کاروان های آزاد را یادآور شد و اظهار داشت: این سیاست دو گانه قابل قبول نیست چراکه هیچ نهاد و ارگانی در کشور پاسخگوی مسائل و مشکلات زائران آزاد نیست.

وی با تاکید براینکه تعداد قابل توجهی از زائران عتبات عالیات از نادیده گرفتن حقوق شان درکاروان های آزاد گله و شکایت دارند ، تاکید کرد: اعزام زائر به عتبات عالیات باید در کشور مدیریت شود و دستگاه خاصی در قبال آن پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه اگرقراراست هرفردی دفتری راه بیاندازد ، زائربه عراق ببرد و درآنجا مشکلات عدیده ای ایجاد کند، و هیچ کس نیز پاسخگو نباشد، افزود: ما بدنبال دولتی کردن همه چیز نیستیم لیکن اگر بخواهیم از فرصت زیادی برای تغییر و تحول روحی و اخلاقی در جامعه بهره بگیریم حتما باید آن را مدیریت کنیم و جلوی آسیب های آنرا بصورت منطقی بگیریم توجه نشود آسیب ها فراوانی درپی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکرافزود: سوء استفاده های مالی و بی توجهی به مسائل رفاهی و دینی زائران بخشی از این آسیب هاست که نظام نمی تواند در مقابل این مسایل بی تفاوت باشد و باید قاطع و جدی برای آن تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به اینکه درمراسم اربعین زائرانی که در سامانه سماح ثبت نام کردند تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و به افراد حادثه دیده خسارت پرداخت شد، گفت: دو گانه عمل کردن در صدور روادید موجب شد هیچ کس متولی گروهی از زائرین حادثه دیده که خارج از سامانه سماح ویزا دریافت کرده و به عراق رفته بودند نشود.

وی افزود: هم اکنون خانواده های بیش از شصت شهید عزیز خوزستانی که اکثرا از قشر ضعیف هم هستند داغدار و گرفتارند و هیچگونه دیه و خسارتی به آنان پرداخت نشده است.

نماینده ولی فقیه تصریح کرد: در موضوع زیارت نظر حضرت امام (قدس سره) ومقام معظم رهبری(دام ظله) براین بوده است که حج و زیارت بگونه ای مدیریت شود که مردم با هزینه کمتری امکان سفر برایشان فراهم گردد.

وی همچنین اقدامات صورت گرفته برای ایجاد ظرفیت های جدید درعتبات در راستای کاهش هزینه های اعزام زائر را برشمرد و گفت: حرکت در مسیر تحقق اهداف مورد نظربعثه وسازمان حج وزیارت ادامه دارد و امیدواریم با کمک مسئولان کشوردوگانگی و اختلاف رویه در اعزام زائرنیز حل شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز زیرساخت های عراق در حد مطلوب نیست افزود: مشکلاتی را که در کوتاه مدت قابل حل است باید مسئولان مربوطه سریعا حل کنند و بخشی از مشکلات همچون مسایل امنیتی نیز باید رفته رفته حل خواهد شد.

نماینده ولی فقیه درادامه به سفرسالانه حدود 5/2 میلیون عراقی به ایران اشاره و برلزوم سازماندهی برای سرویس دهی مناسب به آنها تاکید کرد.

وی برخی مشکلات زائران و گردشگران عراقی را در سفر به ایران برشمرد و با اشاره به اینکه زائران و گردشگران زیادی هم از دیگر کشور های همجوارو آسیایی به قصد زیارت به ایران سفر می کنند افزود: باید بستر مناسب برای استفاده از این ظرفیت تبلیغی فراهم وهرچه خدمات بهتری به آنها ارائه شود آثار و برکات بیشتری خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر همچنین آماری از سفرگردشگران به برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه را ارائه داد و با اشاره به اینکه فرهنگ خدمت به زائر و مسافر از گذشته دربین ایرانیان مرسوم بوده است، تصریح کرد: گردشگری دینی و سفرهای زیارتی را دیگر نمی توان کوچک شمرد و مسئولان نظام باید به این مقوله بیشترتوجه کنند و نباید فرصت ها را از دست داد.

وی با اشاره به اینکه افراد توانا وبا تخصص های بالا در حوزه خدمات رسانی به زائران در بخش خصوصی فعال اند، خواستار توجه جدی مسئولان به حوزه حج وزیارت شد.

نماینده ولی فقیه با تاکید بر اهمیت پیاده روی اربعین، افزود: برای اربعین سال آینده ازهمین امروز باید برنامه ریزی واقدامات لازم انجام شود و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اربعین باید مردمی اداره شود تا تاثیرگذار باشد .

وی تاکید کرد: مردمی برگزار شدن مراسم اربعین به سازماندهی ، مدیریت ونظارت نیاز دارد وسرمایه گذارباید خود مردم باشند.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکرسپس بحث جذب نیرو و استفاده از مدیران، روحانیون و مداحان توانمند در حوزه حج و زیارت را مهم و جدی خواند و با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته دراین زمینه گفت: هدف ازپالایش، آموزش و بروز رسانی اطلاعات عزیزان آینده نگری و فراهم کردن شرایط بهتر و ارائه خدمات معنوی و بهره گیری بیشتر از این سفرهای معنوی و روحانی است.

وی افزود: با بحث هایی که در مسایل فکری و نظری بوجود می آید و شبهه افکنی ها و فعالیت های گسترده ای که درشبکه های تلویزیونی ضد انقلاب و فضای مجازی شاهد هستیم باید سطح آگاهی نیروهای فعال درحوزه زیارت بروز شود چرا که این شبکه ها با انتشارگسترده مطالب جهت دارشرایط را سخت می کنند و اگر مطالب ارائه شده به زائران متناسب با مخاطب نباشد عقب می مانیم .

نماینده ولی فقیه هدف ازاقدامات صورت گرفته در معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری را استفاده از افراد شایسته و توانا ذکر کرد و از راه اندازی مرکز تخصصی آموزش حج وزیارت در قم در آینده نزدیک خبر داد.

وی با بیان برنامه ریزی صورت گرفته برای استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و انتخاب روحانیون برتر در حوزه حج و عمره و عتبات، درباره سیاست ها و برنامه های آینده بعثه مقام معظم رهبری دراین حوزه توضیحاتی ارائه و تاکید کرد: ما به هیچ وجه دنبال تعطیلی حج نبودیم و تبلیغات سوء طرف مقابل مبنی براینکه ایرانی ها خودشان به حج نیامدند خلاف واقع بود، ایشان افزود : امسال نیز در زمان مناسب برای زمینه سازی اعزام زائران ایرانی به حج تمتع اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.