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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲

فرمانده نیروی انتظامی آستارا :

محموله غیر بهداشتی محصولات دامی و شیلاتی در آستارا کشف وضبط شد

محموله غیر بهداشتی محصولات دامی و شیلاتی در آستارا کشف وضبط شد

آستارا-فرمانده نیروی انتظامی آستارا از کشف وضبط محموله غیر بهداشتی محصولات دامی و شیلاتی به ارزش ۶۴۸ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رسول عزیزی اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی ایستگاه بازرسی سه راه قلعه حین کنترل محور مواصلاتی به دو دستگاه خودروی کامیون باری مشکوک شدند.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی این دو دستگاه خودرو را متوقف کردند، افزود: در بازرسی از این خودروها ۱۶۷ هزار و ۴۰ عدد تخم مرغ غیر بهداشتی کشف و ضبط شد.

سرهنگ عزیزی همچنین به کشف و ضبط یک هزار و ۷۰۰ کیلوگرم ماهی غیر بهداشتی و ۶۰ رأس گوسفند فاقد هر گونه مجوز حمل و قرنطینه توسط مأموران انتظامی این فرماندهی اشاره و خاطرنشان کرد: در ایستگاه بازرسی سه راه قلعه نیز مأموران انتظامی به یک دستگاه کامیون و یک دستگاه نیسان که از مسیر اردبیل به آستارا در حال حرکت بودند مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه چهارتن از رانندگان این خودرو ها دستگیر شدند، ادامه داد: فرآورده های کشف شده بیش از ۶۴۸ میلیون ریال ارزش داشتند.

به گفته این مسئول افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع ذی ربط معرفی شدند.

کد مطلب 3858679

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