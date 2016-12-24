به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، برخی از محصولات وارداتی به کشور مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی میشوند که معمولا این عوارض به صورت درصدی از ارزش تعیین شده برای کالا توسط گمرک محاسبه میشود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه کالاهای وارداتی توسط گمرک براساس ارزهای خارجی بسته به کشور مبدا ارزشگذاری میشوند، برای تعیین میزان حقوق و عوارض گمرکی نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ارزهای مختلف محاسبه میشود.
در همین راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از چهارم تا دهم دیماه را به شرح جدول زیر اعلام کرده است.
|
پوند انگلیس GBP
|
۴۰۰۱۰
|
صد ین ژاپن JPY۱۰۰
|
۲۷۴۷۸
|
فرانک سویس CHF
|
۳۱۴۴۹
|
دلار کانادا CAD
|
۲۴۱۷۸
|
دلار استرالیا AUD
|
۲۳۴۴۸
|
کرون نروژ NOK
|
۳۷۲۲
|
کرون سوئد SEK
|
۳۴۶۲
|
کرون دانمارک DKK
|
۴۵۲۶
|
درهم امارات متحده عربی AED
|
۸۸۰۱
|
ریال عربستان سعودی SAR
|
۸۶۱۷
|
دینار کویت KWD
|
۱۰۵۶۴۰
|
دینار بحرین BHD
|
۸۵۷۳۹
|
ریال قطر QAR
|
۸۸۷۶
|
ریال عمان OMR
|
۸۳۹۶۹
|
یک روپیه هندوستان INR
|
۴۷۶
|
لیر ترکیه TRY
|
۹۱۶۲
|
راند آفریقای جنوبی ZAR
|
۲۳۱۱
|
۱۰۰ دینار عراق IQD۱۰۰
|
۲۷۳۹
|
یوان چین CNY
|
۴۶۵۱
|
رین گیت مالزی MYR
|
۷۲۱۷
|
دلار سنگاپور SGD
|
۲۲۳۷۲
|
دلار هنگ کنگ HKD
|
۴۱۶۴
|
هزارروپیه اندونزی IDR۱۰۰۰
|
۲۳۹۹
|
هزار وون کره جنوبی KRW۱۰۰۰
|
۲۷۰۵۲
|
یک درام ارمنستان AMD۱۰۰
|
۶۷۱۲
|
یک منات آذربایجان AZN
|
۱۸۱۳۱
|
یک روبل روسیه RUB
|
۵۲۷
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