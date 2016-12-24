به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، برخی از محصولات وارداتی به کشور مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می‌شوند که معمولا این عوارض به صورت درصدی از ارزش تعیین شده برای کالا توسط گمرک محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به این‌که کالاهای وارداتی توسط گمرک براساس ارزهای خارجی بسته به کشور مبدا ارزش‌گذاری می‌شوند، برای تعیین میزان حقوق و عوارض گمرکی نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ارزهای مختلف محاسبه می‌شود.

در همین راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از چهارم تا دهم دی‌ماه را به شرح جدول زیر اعلام کرده است.