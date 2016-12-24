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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۳۴

گمرک ایران اعلام کرد؛

نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی در دی‌ماه

نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی در دی‌ماه

نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، برخی از محصولات وارداتی به کشور مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می‌شوند که معمولا این عوارض به صورت درصدی از ارزش تعیین شده برای کالا توسط گمرک محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به این‌که کالاهای وارداتی توسط گمرک براساس ارزهای خارجی بسته به کشور مبدا ارزش‌گذاری می‌شوند، برای تعیین میزان حقوق و عوارض گمرکی نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ارزهای مختلف محاسبه می‌شود.

در همین راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از چهارم تا دهم دی‌ماه را به شرح جدول زیر اعلام کرده است.

جدول نرخ ارز برای محاسبه حقوق وعوارض گمرکی(قیمت به ریال)

پوند انگلیس GBP

۴۰۰۱۰

صد ین ژاپن JPY۱۰۰

۲۷۴۷۸

فرانک سویس CHF

۳۱۴۴۹

دلار کانادا CAD

۲۴۱۷۸

دلار استرالیا AUD

۲۳۴۴۸

کرون نروژ NOK

۳۷۲۲

کرون سوئد SEK

۳۴۶۲

کرون دانمارک DKK

۴۵۲۶

درهم امارات متحده عربی AED

۸۸۰۱

ریال عربستان سعودی SAR

۸۶۱۷

دینار کویت KWD

۱۰۵۶۴۰

دینار بحرین BHD

۸۵۷۳۹

ریال قطر QAR

۸۸۷۶

ریال عمان OMR

۸۳۹۶۹

یک روپیه هندوستان INR

۴۷۶

لیر ترکیه TRY

۹۱۶۲

راند آفریقای جنوبی ZAR

۲۳۱۱

۱۰۰ دینار عراق IQD۱۰۰

۲۷۳۹

یوان چین CNY

۴۶۵۱

رین گیت مالزی MYR

۷۲۱۷

دلار سنگاپور SGD

۲۲۳۷۲

دلار هنگ کنگ HKD

۴۱۶۴

هزارروپیه اندونزی IDR۱۰۰۰

۲۳۹۹

هزار وون کره جنوبی KRW۱۰۰۰

۲۷۰۵۲

یک درام ارمنستان AMD۱۰۰

۶۷۱۲

 یک منات آذربایجان AZN

۱۸۱۳۱

یک روبل روسیه RUB

۵۲۷
کد مطلب 3858680

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