انتخاب مدیران ترافیکی مناطق شهری اصفهان غیرکارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم داوودی، در یکصد و شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم جلوگیری از تردد خودروهای دودزا در سطح شهر به صورت جدی اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که هنوز در شهر اصفهان مینیبوسهای دهه ۴۰، پیکانهای دهه ۵۰ و موتورسیکلتهای دوگانه سوز بدون هیچ محدودیتی تردد میکنند.
وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان برخورد لازم را با تردد خودروهای فرسوده نمیکند، اضافه کرد: معنای سکوت این معاونت در این زمینه چیست و چرا هنوز بسیاری از خودروها که فاقد برچسب معاینه فنی هستند در اصفهان تردد میکنند.
دوچرخههای ایستگاههای شهرداری فرسوده شدهاند
احمد شریعتی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه علنی با بیان اینکه راهاندازی پویش مردمی سهشنبههای بدون خودرو یکی از اقدامات مثبت شهرداری اصفهان در حوزه کاهش آلایندههای موجود در هوای اصفهان بوده است، اظهار داشت: برای بحث مسایل زیربنایی در رابطه با دوچرخه سواری تمهیداتی در نظر گرفته شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی به فرسوده بودن دوچرخههای موجود در ایستگاههای دوچرخه سطح شهر اشاره کرد و افزود: فرسوده بودن این دوچرخهها انگیزه شهروندان برای استفاده از دوچرخه کمرنگ کرده است.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بهسازی ورودیهای شهر اصفهان هنوز مناسب نیست، گفت: باید نمادی اسلامی برای شهر اصفهان تعیین و اجرایی شود و در ورودیهای شهر اصفهان نصب شود.
وی با اشاره به اینکه راهاندازی معاونتهای ترافیک در مناطق شهرداری و انتخاب مدیران ترافیکی مناطق ابراز داشت: مدیران انتخاب شده شایسته سالاری اداری و تحصیلاتی مرتبط با حوزه ترافیک را ندارند و از این رو میتوان گفت نسبت به ورود نیروهای دارای عدم صلاحیت اقدام کردهایم.
لزوم توجه مدیران شهر اصفهان نسبت به اجرای برنامه ورزش کارگران
رسول جزینی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز به لزوم توجه به آئین نامه اجرایی ۱۵۴ قانون کار در خصوص برنامه ورزش کارگران اشاره کرد و اظهار داشت: به همه مدیران شهر اصفهان توصیه میکنم که برای مطالعه آئین نامه و اجرای کامل آن توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه شهرداری در مناطق محروم وبه ویژه منطقه ۱۴ فعالیتهای شایستهای را داشته است، ابراز داشت: در منطقه ۱۴ شهرداری در این زمینه اقدامات شایستهای صورت گرفته که جای قدردانی دارد.
لزوم توجه دولت مرکزی به مشکلات خشکی زاینده رود در اصفهان
اصغر آذربایجانی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه علنی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته قولهای زیادی از سوی عالیترین مقام اجرایی کشور و همچنین معاونان وی در خصوص حل مشکل زاینده رود مطرح شده است، گفت: این در حالی است که تاکنون اقدامی عملی در این زمینه شاهد نبودهایم و هر روز وضعیت زیست محیطی اصفهان بدتر از روز قبل میشود.
وی با اشاره به اینکه دغدغههای مطرح شده از سوی مسئولان استان و همچنین نخبگان بیانگر بیمهری دولت مرکزی نسبت به حل معضل زیست محیطی خشکسالی در استان اصفهان است، اضافه کرد: از این رو انتظار میرود مدیران عالی کشور در سطح دولت حل مشکلات حوضچه زایندهرود را به عنوان یکی از مشکلات اصلی کشور و با اولویت بالا مورد توجه قرار دهند چرا که این حوضچه تنها رودخانهای است که در حوزه توسعه درونزا در سال اقتصاد مقاومتی نقش و جایگاه ویژهای در امر توسعه اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و گردشگری فلات مرکزی خواهد داشت.
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