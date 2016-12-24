مهلت ثبت نام المپیادهای علمی دانش آموزی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه دانش پژوهان جوان، نظر به اتمام مهلت اعلام‌ شده جهت ثبت‌ نام در آزمون المپیادهای علمی دانش آموزی کشور در سال‌تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ و استقبال بیش از حد مراجعه‌کنندگان به سامانه جهت ثبت‌نام، بر اساس نظر و تصمیم کمیته ی برنامه‌ریزی آزمون، مهلت ثبت‌نام المپیادهای علمی دانش آموزی تا ساعت ۲۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۶ دی ماه ۹۵ تمدید شد.

بر اساس این گزارش، عدم واریز وجه ثبت نام تا تاریخ مذکور به منزله انصراف قطعی از آزمون تلقی می‌شود.

گفتنی است بعد از تاریخ ششم دیماه، به هیچ عنوان، امکان واریز وجه وجود نخواهد داشت. مهلت ثبت نام المپیادهای علمی دانش آموزی تا روز دوشنبه تمدید شد.