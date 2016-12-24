دولت موظف به واگذاری سهامش در شرکت های بیمه به بخش خصوصی شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه برنامه ششم در جلسه نوبت عصر مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان ماده ای از بخش محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد لایحه برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند.

طبق این ماده دولت موظف شد، در جهت توسعه فعالیتهای صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش خصوصی:

الف: سهام مازاد بر تکالیف مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ خود در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار کند.

ب: به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.