تشدید برخورد با خودروهای دودزا در تهران

سرهنگ حسن عابدی در گفتگو با خبر نگار مهر، گفت: در راستای اجرای برنامه های وبژه پلیس راهور تهران بزرگ برای کاهش میزان آلودگی هوا و برخورد با خودروهای دودزا ، ماموران پلیس راهور با خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا برخورد کرده و از تردد این خودروها جلوگیری می کنند.

وی افزود: ماموران با در اختیار قرار دادن پلاک اعزام به تعمیرگاه، به این رانندگان فرصت می دهند تا نقص فنی خودرو خود را برطرف کنند. و در صورت اهمال رانندگان برای رفع نقص، خودروی سواری توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: در این مدت پلاک خودرو فک شده و پس از رفع نقص مالک خودرو با مراجعه به ستاد ترخیص پلاک خود را دریافت می کند.

جانشین رئیس پلیس راهور با اعلام اینکه در روزهای آلوده توجه پلیس بیشتر از قبل به موضوع خودروهای دودزا جلب می شود، گفت: برخورد با خودروهای دودزا همیشگی است و تعطیل بردار نیست اما در روزهایی که آلودگی هوا به مرز هشدار می رسد، مثل امروز ماموران در سطح شهر با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی برخورد می کنند.

عابدی در ادامه از شهروندان خواست در صورت امکان در روزهای آلوده کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنند.