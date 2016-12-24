به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی عصر شنبه در گردهمایی ماهانه ائمه جمعه استان که در دفتر امام‌جمعه محمدیه برگزار شد، اظهار کرد: نماز زمانی انسان را از کار زشت و ناپسند حفظ می‌کند که اقامه شود و خواندن نماز، به تنهایی نمی‌تواند انسان را از بدی‌ها دور نگه دارد.

وی تصریح کرد: ممکن است نماز خواندن با رشوه، دروغ، نفاق و بدی جمع شود، اما اگر نماز اقامه شود ناهنجاری‌ها از جامعه کنار رفته و مردم راهشان را با آن‌چه مورد تأیید حق‌تعالی است، هماهنگ می‌کنند.

امام‌جمعه قزوین ادامه داد: خداوند همان‌گونه که نماز را بر انسان واجب کرده است، احکام، معارف، مبانی اعتقادی، ریشه‌های اخلاقی، فکری و معنوی را نیز فرستاده و اگر می‌خواهیم نتیجه مطلوبی در زندگی بگیریم باید همه را در کنار هم ببینیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اضافه کرد: اقامه نماز همان اقامه عدالت، اقامه حق‌خواهی، اقامه آزادگی و حریت است و اگر نماز به کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی منجر نشود، در حقیقت نماز اقامه نشده است و باید تلاش کنیم تا به این هدف الهی دست پیدا کنیم.

وی با بیان این‌که رهبری فرمودند نمازهای جمعه قرارگاه فرهنگی و ائمه جمعه فرماندهان این قرارگاه هستند، تأکید کرد: ائمه جمعه تلاش کنند تا همه نمازهای جماعتی که در منطقه آن‌ها برپا می‌شود، به عنوان یک قرارگاه عمل نماید.