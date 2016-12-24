میزان بارندگی در البرز ۶۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پارسا بعد از ظهر شنبه در بیست و پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به میزان بارندگی در البرز اظهار کرد: میزان بارندگی استان البرز تا امروز ٥٢ میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١٠٠ میلیمتر کاهش داشته است.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه میزان بارندگی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٦٥ درصد کاهش داشته است، گفت: در شورای حفاظت آب اقدامات خوبی انجام شده است.

پارسا با تاکید بر اینکه شهرداری چمن کاری را ممنوع کرده است، گفت: با توجه به کمبود منابع آبی باید از روش هایی مانند شن های رنگی به جای چمن کاری استفاده شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز با بیان اینکه فضای سبز استان ٩٠٠ لیتر مصرف آب دارد، افزود: با توجه به مشکلات حوزه آب باید اعداد و ارقام کمی آبیاری فضای سبز استخراج شود.

پارسا با اشاره به اینکه باید مشخص شود چه میزان اراضی تحت آبیاری نوین قرار خواهد گرفت، افزود: باید برای آبیاری فضای سبز از پساب استفاده شود و این ظرفیت در استان وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه فضای سبز استان البرز باید از پساب آبیاری شود، گفت: اگر تصفیه خانه های محلی در کرج ایجاد شود، این مهم عملیاتی خواهد شد.