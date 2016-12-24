پرداخت ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده ظهر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: ایجاد بروکراسی‌هایی که خودمان درست می‌کنیم یکی از مشکلاتی است که در رتبه کسب و کار کشور نسبت به جوامع بین المللی تأثیر دارد.

وی با بیان اینکه ساده سازی قوانین به نفع فعالان، سرمایه گذاران و بخش خصوصی است، افزود: همه مردم و مسئولان در قوای سه گانه باید در راستای ایجاد رونق صنایع و حمایت از تولیدکنندگان تلاش کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اصل دین بر برائت است، افزود: متاسفانه گاهی خود را سرگرم مسائل پیش پا افتاده می‌کنیم و از مسائل اصلی صادرات و رونق نیز غافل می‌مانیم.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از ۱۸ هزار واحد صنعتی و کشاورزی ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش اخذ کرده‌اند.

نعمت زاده با اشاره به اینکه اعتماد کردن به بخش خصوصی رمز موفقیت در رونق اقتصادی کشور است، گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم با شوق وارد میدان شوند و مسئولیت بسیاری از امور را بر عهده بگیرند.

وی با بیان اینکه با سیاست دخالت نکردن دولت در بخش صنایع به صورت ۱۰۰ درصد موافقیم، افزود: حمایت از بخش خصوصی به نفع دولت است چراکه تا کنون هر کجا به بخش خصوصی اعتماد کرده‌ایم بدون استثنا موفق نیز بوده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه چهار بازارچه مرزی در استان خراسان جنوبی به تصویب دولت رسیده است، گفت: در حال حاضر بازارچه مرزی ماهیرود فعال و در خصوص فعال شدن بازارچه یزدان نیز پی گیری‌های لازم در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه دارایی یا دولت شریک ۲۵ درصدی با تمامی بنگاه‌های اقتصادی بدون آورده است، اظهار داشت: اولویت پرداخت تسهیلات با واحدهایی است که توجیه اقتصادی دارند و می‌توانند در آینده به رونق برسند.