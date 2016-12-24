برف راه ارتباطی ۵۰ روستا در آذربایجان غربی را مسدود کرد

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش برف و کولاک در تمامی شهرستانهای استان از روز گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد اظهارداشت: با توجه به ادامه بارش ها پیش بینی می شود راه های روستایی استان در سایر شهرستانها نیز مسدود شوند ولی بازگشایی راه ها با تلاش نیروهای راهداری ادامه دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون تمامی جاده ها و محورهای اصلی استان باز بوده اما به دلیل بارش برف و کولاک تردد با کندی ادامه دارد گفت: از تمام مسافران درخواست می شوند از هر گونه سفر غیرضروری خودداری کرده و در صورت نیاز به سفر نکات ایمنی از جمله زنجیر چرخ، وسایل گرمایش و آب و غذای کافی به همراه داشته باشند.

شکری از بارش برف و کولاک شدید در محور و گردنه های آذربایجان غربی به ویژه جنوب استان به همراه لغزنده بودن جاده های استان خبر داد و عنوان کرد:گروه های راهداری جهت روانسازی جاده های استان به اجرای عملیات برفروبی و نمک پاشی مشغول هستند و اکیپ های راهداری در ۱۷ گردنه سخت گذر راههای اصلی مستقر شده اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با بیان اینکه ۷۹ گردنه سخت گذر در حوزه راههای روستایی منطقه وجود دارد گفت: عبور و مرور در جاده های اصلی استان جریان دارد و استفاده از زنجیر چرخ در اکثر محورهای برفگیر استان الزامی است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۶۷ گروه راهداری آذربایجان غربی برای بازگشایی جاده های این استان در حال بازگشایی و برف روبی هستند تصریح کرد: در حال حاضر تردد در جاده های اصلی این استان جریان دارد ولی استفاده از امکانات ایمنی ساز از جمله زنجیرچرخ ضروری است.

شکری با تاکید بر اینکه در اجرای عملیات راهداری زمستانی اولویت با بازگشایی به موقع راههای اصلی و فرعی و راههای روستایی است گفت: عملیات برف روبی، نمک پاشی و تیغ زنی به شکل متناوب و در چندین نوبت در جاده های شهرستان های ارومیه، اشنویه، تکاب، سردشت، مهاباد، خوی، سلماس، ماکو و چالدران انجام شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راههای استان با تلفن گویای ۱۴۱ آماده پاسخگویی شبانه روزی به مردم بوده و پیامهای هشداری و آخرین وضعیت جاده های استان را اعلام می کند.