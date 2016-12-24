ایلام بارانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شیخ الملوکی مدیر کل هواشناسی استان ایلام در این ارتباط افزود: این سیستم ظرفیت بارشی مطلوب و بالایی دارد و احتمال بروز آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیرها وجود دارد.

وی با بیان اینکه عصر فردا این سامانه بارشی از استان خارج می شود، افزود: اخطاریه و هشدارهای لازم به مسئولان و مردم برای کسب آمادگی و اتخاذ تمهیدات مناسب برای مقابله با حوادث احتمالی این سامانه بارشی ارائه شده است.

در همین حال احمد کرمی مدیرکل بحران استان ایلام نیز با توجه به پیش بینی هواشناسی در خصوص بارش باران و احتمال جاری شدن سیل، گفت: به منظور اتخاذ تمهیدهای لازم برای مقابله با حوادث احتمالی و جاری شدن سیل در نقاط مختلف استان از دستگاه های اجرایی عضو ستاد خواسته شده برای مقابله با هر گونه حادثه غیر مترقبه طبیعی از جمله سیل آماده باشند.