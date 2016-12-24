به گزارش خبرنگار مهر، برخی از نویسندگان کشور، عصر امروز در مراسم اختتامیه جایزه ادبی جلال آل احمد نشان درجه یک هنری (معادل دکتری) را از دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند.

در این مراسم ابوتراب خسروی، داود غفارزادگان، محمدرضا کاتب،مجید قیصری،هدایت الله بهبودی و میثاق امیرفجر گواهینامه درجه یک هنری دریافت کردند.

رضا امیر خانی در فرصت اختصاص داده شده به خود برای سخنرانی در این زمینه خطاب به حضار گفت:

به راندن علاقه‌ی زیادی دارم. از استر و سه‌چرخه بگیر تا اتومبیل و هواپیما. وقتی شنیدم قرار است به‌م یک گواهی‌نامه‌ی جدید بدهند خیلی مسرور شدم. پرس و جو کردم که با این گواهی‌نامه چه وسیله‌ای را می‌توانم برانم، اما جواب درستی نشنیدم. عاقبت کسی راه‌نمایی‌م کرد که این گواهی‌نامه، معادل دکتری است. این هم قسمت من است... حسب سوگند سقراط یا بقراط، از هفته‌ی آینده مجبورم مطبم را راه بیاندازم و بیماری‌های ادبی و بی‌ادبی مخاطبانم را درمان کنم!