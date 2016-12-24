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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

معاون مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان مطرح کرد:

نقش ۸۰ درصدی تغذیه در پیشگیری از بیماری ها

نقش ۸۰ درصدی تغذیه در پیشگیری از بیماری ها

زاهدان - معاون فنی مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان گفت: تغدیه سالم نقش ۸۰ درصدی در پیشگیری از بیماری ها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زنگنه ظهر امروز در نشست خبری بسیج اطلاع رسانی تغذیه که در مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: سوء تغذیه که هم به صورت کم خوری و هم پر خوری دیده می شود عامل بسیاری از بیماری ها نظیر دیابت، فشار خون، چاقی و سکته های قلبی است.

وی افزود: تغذیه سالم یکی از راه های پیشگیری از بروز بیماری ها است بنابراین لازم است این مسئله مورد توجه شهروندان باشد.

وی تصریح کرد: باید مصرف قند، نمک و چربی به عنوان سه عنصر غذایی موثر کاهش یابد زیرا اغلب شهروندان با زیاده روی در مصرف این سه عنصر با بیماری های مختلف دست و پنجه نرم می کنند.

معاون فنی مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ۱۰میلیون نفر از جمعیت کشور مبتلا به فشار خون هستند، خاطر نشان کرد: سالانه ۳۳میلیارد ریال هزینه در بخش شکستگی ها هزینه می شود که رقم بسیار بالایی است و یکی از دلایل آن نیز رعایت نکردن رژیم غذایی است.

همچنین منصور شهرکی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز دراین مراسم گفت: مصرف سرانه نوشابه در کشور ۴۲لیتر است این در حالی است که این نوشیدنی سبب کمبود کلسیم و پوکی استان در فرد می شود.

وی با اشاره به اینکه مصرف مواد قندی درکشور۴۰ درصد بیشتر از نیاز کشور است عنوان کرد: اضافه وزن، چاقی، افزابش فشار خون و چربی خون از دلایل استفاده بی رویه از موادقندی است.

وی تصریح کرد: تغدیه سالم باید از کودکی در فرد نهادینه شود و مصرف میوه، سبزیجات و لبنیات در بین مردم افزایش یابد.

این متخصص تغدیه گفت: کودکان و نوجوانان باید روزانه ۶۰دقیقه فعالیت بدنی و تحرک داشته باشند و نباید بیش از ۱۲۰ دقیقه را در روز صرف بازی ها و سرگرمی های بی تحرک نمایند.

کد مطلب 3858727

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