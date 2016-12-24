نقش ۸۰ درصدی تغذیه در پیشگیری از بیماری ها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زنگنه ظهر امروز در نشست خبری بسیج اطلاع رسانی تغذیه که در مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: سوء تغذیه که هم به صورت کم خوری و هم پر خوری دیده می شود عامل بسیاری از بیماری ها نظیر دیابت، فشار خون، چاقی و سکته های قلبی است.

وی افزود: تغذیه سالم یکی از راه های پیشگیری از بروز بیماری ها است بنابراین لازم است این مسئله مورد توجه شهروندان باشد.

وی تصریح کرد: باید مصرف قند، نمک و چربی به عنوان سه عنصر غذایی موثر کاهش یابد زیرا اغلب شهروندان با زیاده روی در مصرف این سه عنصر با بیماری های مختلف دست و پنجه نرم می کنند.

معاون فنی مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ۱۰میلیون نفر از جمعیت کشور مبتلا به فشار خون هستند، خاطر نشان کرد: سالانه ۳۳میلیارد ریال هزینه در بخش شکستگی ها هزینه می شود که رقم بسیار بالایی است و یکی از دلایل آن نیز رعایت نکردن رژیم غذایی است.

همچنین منصور شهرکی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز دراین مراسم گفت: مصرف سرانه نوشابه در کشور ۴۲لیتر است این در حالی است که این نوشیدنی سبب کمبود کلسیم و پوکی استان در فرد می شود.

وی با اشاره به اینکه مصرف مواد قندی درکشور۴۰ درصد بیشتر از نیاز کشور است عنوان کرد: اضافه وزن، چاقی، افزابش فشار خون و چربی خون از دلایل استفاده بی رویه از موادقندی است.

وی تصریح کرد: تغدیه سالم باید از کودکی در فرد نهادینه شود و مصرف میوه، سبزیجات و لبنیات در بین مردم افزایش یابد.

این متخصص تغدیه گفت: کودکان و نوجوانان باید روزانه ۶۰دقیقه فعالیت بدنی و تحرک داشته باشند و نباید بیش از ۱۲۰ دقیقه را در روز صرف بازی ها و سرگرمی های بی تحرک نمایند.