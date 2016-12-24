به گزارشخبرگزاری مهر، عبدالحسین مختاباد درباره اظهارات رحمت الله حافظی مبنی بر فشار شهرداری تهران برای تغییر فرمانده پلیس راهور تهران و مصنوعی دانستن ترافیک پایتخت گفت: خدمات رسانی در تهران نباید درگیر خط بازی های سیاسی و مسائل سیاسی روزمره شود. به هر حال در چند روز گذشته ترافیک موجود نظیری در ماههای قبل نداشته و این باعث تاسف است چرا که مشخص می شود سوء مدیریتی وجود دارد.

وی افزود: طبیعی است که سوءمدیریت از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی بوده و کسی دیگر مسئول ترافیک نیست. شهرداری که مسئول ترافیک شهر تهران نیست. معمولا در چند مقطع سال مانند هفته اول بازگشایی مدارس، شب های عید ترافیک سنگین همیشه بوده است و مدیریت صورت گرفته در سال جاری مناسب بود و توانست ترافیک را کنترل کند.

این عضو شورای شهر درباره برخی از دلایل ترافیک در تهران خاطر نشان کرد: اگر در تهران مترو وجود نداشت، فاجعه ای دیگر رخ می داد. مترو در حدود 12 درصد از سفرهای شهری را به دوش می کشد. اتوبوس های شهری تهران تا حدود زیادی از کار افتاده اند و خطوط اتوبوس رانی فرسوده شده است. ماموران راهنمایی و رانندگی که در سراسر شهر تهران در خیابان ها و سر چهارراهها مستقر هستند، بالای 30 تا 40 درصد آنها برای کلانشهری مانند تهران آموزش دیده نیستند و پلیس باید مشکل ترافیک را حل کند و به عنوان تماشاچی تنها نظاره گر ترافیک نباشد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ورای انتقاداتی که از برخی از حوزه های شهری وجود دارد، دولت باید نسبت به سطح تعهداتی که در شهر تهران دارد به عنوان یک شهروند وظایفش را در قبال تهران انجام دهد که در بسیاری از موارد انجام نمی دهد.

مختاباد در پاسخ به این سوال که آیا شهردار تهران به خاطر مسائلی مانند ترافیک مصنوعی، کارنامه یک دهه ای خود را زیر سوال می برد، گفت: من غائل به این موضوع نیستم که شهردار تهران ترافیک مصنوعی ایجاد کرده اما باید افکار عمومی را قانع کرد که این ترافیک،‌ ترافیک طبیعی است. هیچ کس چنین ادعایی نمی تواند داشته باشد که شهردار تهران به دنبال ایجاد ترافیک است. آقای حافظی باید دلایل و مستندات خودشان را ارائه کند.