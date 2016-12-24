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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

رسانه آمریکایی مطرح کرد؛

معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال نشست با «ترامپ»

معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال نشست با «ترامپ»

رسانه آمریکایی «فاکس نیوز» از تلاش گروه های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست با رئیس جمهور منتخب این کشور«دونالد ترامپ» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، در پی اقدام خلاف عرف دیپلماتیک بین المللی «دونالد ترامپ» در تماس تلفنی با رئیس تایوان که موجبات اعتراض دولت چین را فراهم کرد، اکنون معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند تا نشستی با رئیس جمهور منتخب آمریکا داشته باشند.

فاکس نیوز اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده است، در چند روز آینده نامه ای از سوی یکی از گروه های معاند نظام ایران  برای ترامپ ارسال خواهد شد و این درخواست در این نامه مطرح خواهد شد.

بنابراین گزارش در این نامه از مخالفت های ترامپ با برجام استقبال شده و ابراز امیدواری شده است تا دولت جدید آمریکا و کنگره این کشور تبعات توافق هسته ای را که در این نامه فاجعه بار خوانده شده است ، مورد تجدید نظر قرار دهد.

در این گزارش نامی از گروه خاصی برده نشده است اما به نقل از یکی از نزدیکان ترامپ اعلام شده است که گروهک منافقین افرادی را در حلقه نزدیکان ترامپ دارد.

کد مطلب 3858729
پیمان یزدانی

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    نظرات

    • طاهری IR ۰۰:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
      0 0
      پاسخ
      این ضدانقلابهای بی وطن زالوصفت ازترامپ چیزی عایدشون نخواهدشد چون دونالدترامپ کاسبه وپول مفت به کسی نمیده روزی رامیبینم که این بی غیرتهای وطن فروش بااشک و آه والتماس خواهان برگشتن به ایران و بخشش ازجانب ملت ایران رادارندوهیهات که وطن این فضولات تهی مغز رابه پشیزی بگیرد.مررررگ برمنافق ومررررگ برامریکای تروریست پرور

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