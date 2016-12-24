سقوط خبرنگار جوان هرمزگانی به پرتگاه

صدیقه رحیمی مسئول خبرگزاری پانای قشم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علیرضا ذاکری که چهار سال سابقه عضویت در خبرگزاری پانا این شهرستان را دارد، عصر پنج شنبه دوم دی ماه که به همراه دوست خود برای گرفتن عکس بر بلندی یکی از کوه های روستای دفاری این جزیره رفته بود، هنگام عکس گرفتن به داخل دره سقوط می کند.

وی با بیان اینکه ذاکری یکی از اعضای فعال خبرگزاری پانای قشم بوده، ادامه داد: پس از سقوط این خبرنگار جوان و تماس با آمبولانس و نیروهای امدادی جزیره قشم، و بیرون کشیدن جان بی رمق این خبرنگار از پرتگاه، بلافاصله کمک های اولیه داده و ذاکری را راهی بیمارستان ام لیلا بندرعباس می کنند.

رحیمی خاطر نشان کرد: ذاکری به خاطر ضربه دیدن از ناحیه سر، دچار خونریزی شده بود و دارای هوشیاری نسبتا پایینی است.

این مسئول ضمن درخواست دعا از همه مردم برای سلامتی این خبرنگار جوان شهرستان قشم، اظهار داشت: ذاکری علاوه بر سر، از ناحیه کبد، کمر، کلیه ها و شکستگی چند نقطه از بدن نیز مجروح شده است.