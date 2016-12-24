پژوهشگران تربیتی بر نامه امام علی(ع) به فرزندشان کار پژوهشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در اختتامیه نخستین جشنواره ملی نوآوری های علمی و پژوهشی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان استان یزد اظهار داشت: نامه امام علی (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) که در نهج البلاغه نیز آمده است، حاوی یک دنیا مطلب تربیتی است و لازم است معلمان آینده این نامه را در پژوهش‌های خود مرود مطالعه قرار دهند.

وی تاکید کرد: دانشگاه تربیت معلم باید سلسله پژوهش هایی نیز درباره کتاب‌های درسی و تناسب محتوای آن با نیازهای دانش آموزان داشته باشد زیرا در حال حاضر کتب درسی جامع نیست و حقایق اجتماعی، مسائل دینی و تربیتی، مهارت های زندگی و ... در آن گنجانده نشده و زمان دانش آموز در مدرسه تنها صرف یادگیری یکسری فرمول و مباحث تئوری می شود.

امام جمعه یزد بر لزوم آموزش کتاب خدا به فرزندان این مرز و بوم تاکید کرد و افزود: قرآن کریم همه رسم و رسوم زندگی را به بشر آموخته و همه آنچه که بشر در زندگی خود به آن نیاز دارد، در قرآن کریم گنجانده شده، بنابراین آموزش کتاب خدا و مفاهیم و آموزه های آن به دانش آموزان می تواند در زندگی فردی و اجتماعی آنها راهگشا باشد.

ناصری همچنین با تاکید بر اهمیت تفکر و تعقل به عنوان دو عنصر مهم در زندگی انسان تاکید کرد: افراد یک جامعه باید دارای قدرت تفکر و تعقل باشند تا تصمیم گیری های بی پایه و اساس انجام ندهند زیرا کاری که از روی بی فکری انجام شود، گاهی دنیا را به هم می ریزد و انسانها را خمود می کند.

وی با تاکید بر اینکه جامعه ما امروز نیاز به تفکر و تعقل دارد، اظهار داشت: باید به جوانان خود این دو عنصر مهم را تزریق کنیم تا آنها در مواجهه با با مسائل، قدرت تشخیص حق از باطل را داشته باشند و این از وظایف مهمی است که باید توسط معلمان جامعه و البته والدین دانش آموزان انجام شود.