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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۹

امام جمعه یزد:

پژوهشگران تربیتی بر نامه امام علی(ع) به فرزندشان کار پژوهشی کنند

پژوهشگران تربیتی بر نامه امام علی(ع) به فرزندشان کار پژوهشی کنند

یزد ـ امام جمعه یزد گفت: افرادی که در حوزه مسائل تربیتی و آموزشی تحقیق و پژوهش می کنند، نامه امام علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع) را مورد مطالعه قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در اختتامیه نخستین جشنواره ملی نوآوری های علمی و پژوهشی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان استان یزد اظهار داشت: نامه امام علی (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) که در نهج البلاغه نیز آمده است، حاوی یک دنیا مطلب تربیتی است و لازم است معلمان آینده این نامه را در پژوهش‌های خود مرود مطالعه قرار دهند.

وی تاکید کرد: دانشگاه تربیت معلم باید سلسله پژوهش هایی نیز درباره کتاب‌های درسی و تناسب محتوای آن با نیازهای دانش آموزان داشته باشد زیرا در حال حاضر کتب درسی جامع نیست و حقایق اجتماعی، مسائل دینی و تربیتی، مهارت های زندگی و ... در آن گنجانده نشده و زمان دانش آموز در مدرسه تنها صرف یادگیری یکسری فرمول و مباحث تئوری می شود.

امام جمعه یزد بر لزوم آموزش کتاب خدا به فرزندان این مرز و بوم تاکید کرد و افزود: قرآن کریم همه رسم و رسوم زندگی را به بشر آموخته و همه آنچه که بشر در زندگی خود به آن نیاز دارد، در قرآن کریم گنجانده شده، بنابراین آموزش کتاب خدا و مفاهیم و آموزه های آن به دانش آموزان می تواند در زندگی فردی و اجتماعی آنها راهگشا باشد.

ناصری همچنین با تاکید بر اهمیت تفکر و تعقل به عنوان دو عنصر مهم در زندگی انسان تاکید کرد: افراد یک جامعه باید دارای قدرت تفکر و تعقل باشند تا تصمیم گیری های بی پایه و اساس انجام ندهند زیرا کاری که از روی بی فکری انجام شود، گاهی دنیا را به هم می ریزد و انسانها را خمود می کند.

وی با تاکید بر اینکه جامعه ما امروز نیاز به تفکر و تعقل دارد، اظهار داشت: باید به جوانان خود این دو عنصر مهم را تزریق کنیم تا آنها در مواجهه با با مسائل، قدرت تشخیص حق از باطل را داشته باشند و این از وظایف مهمی است که باید توسط معلمان جامعه و البته والدین دانش آموزان انجام شود.

کد مطلب 3858742

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