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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۴۶

رئیس حفاظت محیط زیست نیشابور خبر داد :

شکارچی قوچ وحشی با گزارش مردمی دستگیر شد

شکارچی قوچ وحشی با گزارش مردمی دستگیر شد

نیشابور - رئیس حفاظت محیط زیست نیشابور از دستگیری شکارچی غیر مجازقوچ وحشی دراین شهرستان خبر داد.

 محمد مهدی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر شکار قوچ وحشی توسط متخلفان شکار و صید در روستاهای اطراف پناهگاه حیات وحش حیدری با هماهنگی و صدور دستور قضایی دادستان عمومی و انقلاب نیشابور یگان حفاظت به محل گزارش شده اعزام شدند.

 وی ادامه داد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست نیشابور با همکاری مامورین مبارزه با  کالای قاچاق پلیس آگاهی این شهرستان، منزل متخلفان مضنون  را مورد بازرسی قرار داده و  از ناحیه یکی از متخلفان، یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی ؛4 عدد فشنگ غیر مجاز چهار پاره ؛ 113 عدد فشنگ  ساچمه زنی  و اجزای یک راس قوچ وحشی کشف و ضبط  شد.

وی افزود: این فرد متخلف دستگیر و  جهت سیر مراحل قانونی  به مراجع  قضایی معرفی شد .

کد مطلب 3858749

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