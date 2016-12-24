شکارچی قوچ وحشی با گزارش مردمی دستگیر شد

محمد مهدی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر شکار قوچ وحشی توسط متخلفان شکار و صید در روستاهای اطراف پناهگاه حیات وحش حیدری با هماهنگی و صدور دستور قضایی دادستان عمومی و انقلاب نیشابور یگان حفاظت به محل گزارش شده اعزام شدند.

وی ادامه داد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست نیشابور با همکاری مامورین مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی این شهرستان، منزل متخلفان مضنون را مورد بازرسی قرار داده و از ناحیه یکی از متخلفان، یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی ؛4 عدد فشنگ غیر مجاز چهار پاره ؛ 113 عدد فشنگ ساچمه زنی و اجزای یک راس قوچ وحشی کشف و ضبط شد.

وی افزود: این فرد متخلف دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد .