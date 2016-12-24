به گزارش خبرنگار مهر، مرآت امین‌الرعایا ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه یونسکو تعاریفی از باسوادی دارد که این تعاریف به عنوان یک استاندارد در نظام آموزشی تعریف شده است، اظهار داشت: بر اساس این استاندارد، افراد بی‌سوادی که برای سوادآموزی اقدام کرده اند، باید علاوه بر یادگیری خواندن و نوشتن، آموزش‌های دیگری از جمله زبان خارجی، کار با رایانه، مهارت‌های زندگی و ... را نیز فرا بگیرند.

وی ادامه داد: در مجموع ۶۰ ساعت برای ارائه این آموزش ها به سوادآموزان در نظر گرفته شده که سوادآموزان از این پس از این آموزش‌ها بهره مند می شوند.

امین الرعایا در بخش دیگری از سخنان خود ۹۶.۶ درصد افراد استان یزد باسواد هستند، عنوان کرد: امسال ۳ هزار و ۸۰۰ نفر دیگر باید بر اساس سهمیه بندی انجام شده در استان یزد باسواد شوند که بخشی از این برنامه محقق شده و تاکنون ۳ هزار و ۶۸۲ نفر زیر پوشش آموزش های نهضت سوادآموزی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: بیشتر سوادآموزان استان یزد در مناطق شهری ساکن هستند، یادآور شد: ۸۸.۶ درصد سوادآموزان استان یزد شهرنشین و ۱۱.۴ درصد نیز از روستاییان هستند.

امین الرعایا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح تشویقی در سوادآموزی استان یزد فزود: در قالب این طرح، سرشماری بی‌سوادان در سال ۹۰ انجام شده و همه افراد بی‌سواد روستاها شناسایی شدند که به ازای هر نفر یک بن یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده که به شرط قبولی در آزمون می‌توانند از این پاداش بهره مند شوند.

وی در بخش دیگری از این نشست به تشریح مشکلات سوادآموزی استان یزد پرداخت و اظهار داشت: سوادآموزی استان یزد با کمبود آموزگار مرد مواجه است.