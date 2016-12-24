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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۸

مدیرکل محیط‌زیست استان البرز:

۲۰ میلیون مترمکعب پساب در حوزه کلان‌شهر کرج وجود دارد

۲۰ میلیون مترمکعب پساب در حوزه کلان‌شهر کرج وجود دارد

کرج – مدیرکل محیط‌زیست استان البرز به وجود دو هزار هکتار فضای سبز در کلان‌شهر کرج اشاره کرد و گفت: ۲۰ میلیون مترمکعب پساب در حوزه کلان‌شهر کرج وجود دارد باید مورداستفاده بهینه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی عصر شنبه در بیست و پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که با محوریت روش آبیاری در اراضی کشاورزی و فضای سبز استان اختصاص داشت، اظهار کرد: طبق آماری که شهرداری کرج ارائه کرده است دو هزار هکتار فضای سبز در کلان‌شهر کرج وجود دارد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر هر هکتار یک لیتر بر ثانیه آب استفاده کند، گفت: نیاز آبی سالانه فضای سبز کرج ۸۰ میلیون مترمکعب آب است و با توجه به اینکه شش ماه از سال احتیاجی به آبیاری وجود ندارد این مقدار به نصف تقلیل می‌یابد.

محمدی بابیان اینکه در حال حاضر از منابع آبی مناسبی برای آبیاری فضای سبز کرج استفاده می‌شود، گفت: ۲۰ میلیون مترمکعب پساب در حوزه کلان‌شهر کرج وجود دارد باید مورداستفاده بهینه قرار گیرد.

به گفته وی باید کِشت گونه‌های کم آب بر در دستور کار شهرداری کرج در حوزه فضای سبز قرار گیرد.

مدیرکل محیط‌زیست استان البرز با اشاره به توسعه فضای سبز در شمال کرج، گفت: باید رویکرد گردشگری در این منطقه لحاظ شود.

کد مطلب 3858755

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