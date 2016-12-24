به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی اظهار داشت: اهداف و دسیسه‌های دشمن و فتنه گران پس از انتخابات ۸۸ باحضور و آمادگی یکپارچه بابصیرت مردم در ۹ دی خنثی و ناکام ماند که باید ماهیت آن در بزرگداشت این روز تبیین شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان بیان داشت: دشمنان و فتنه گران در حوادث سال ۸۸ با زیرسئوال بردن انتخابات، قصد داشتند مردم را تحت تبیلغات مسموم خود قرار دهند اما با تدبیر و درایت رهبرمعظم انقلاب و حضور بموقع مردم در ۹ دی تمامی نقشه های آنان برملا و خنثی شد.

وی افزود: حماسه ۹ دی روز حمایت از دستاوردهای نظام و ارزش و شعارهای انقلاب، تبعیت از ولایت، نماد عزت و استقلال بصیرت مردم بود که در تاریخ انقلاب ماندگار و جاودان خواهد ماند.