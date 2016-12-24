۳۱محدوده امید بخش معدنی در خراسان جنوبی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان بعدازظهر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در بخش ایمیدرو در کشور اتفاق افتاده است، اظهار کرد: ۶۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی در استان خراسان جنوبی آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد استان تحت پوشش کار اکتشافی قرار گرفته است، افزود: عملیات اکتشافی از سال ۹۳ شروع شده است و در حال حاضر تعدادی از محدوده ها پیشرفت بسیار خوبی داشته اند.

مدیرعامل سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد: تا کنون ۱۷ محدوده امید بخش توسط ایمیدرو و ۱۴ محدوده امید بخش توسط شرکت تهیه و تولید در خراسان جنوبی شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه پنج قانون مالی سرب و روی، طلا، سنگ و آهن حوزه طبس کار انجام شده است، عنوان کرد: در سال گذشته شرکت تهیه و تولید ۵۱ هزار متر حفاری داشته است.

کرباسیان با اشاره به اینکه ذخیره قطعی شهرستان طبس ۴۵۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده است، افزود: شرکت سیلیس با ۸۰ درصد کار بخش خصوصی و ۲۰ درصد کار در بخش دولتی در استان به ثبت رسیده است.

آزاد سازی محدوده های معدنی خراسان جنوبی در بهمن ماه

جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه اظهار کرد: از ۴۸ میلیارد تن ذخیره اثبات شده در کشور دو میلیارد تن سهم استان خراسان جنوبی بوده است.

وی با بیان اینکه از ۱۲۲ هزار اشتغال صنایع در کشور ۹ هزار اشتغال در استان خراسان جنوبی بوده است، افزود: متاسفانه از پتانسیل استان به خوبی استفاده نشده است و باید بخش خصوصی را بیشتر دخالت داد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه محدوده های معدنی استان خراسان جنوبی از بهمن ماه سال جاری آزاد سازی خواهد شد، بیان کرد: علاقمندان برای فعالیت در این محدوده ها می توانند به سامانه کاداستر و پرتال وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.

