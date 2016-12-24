به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم سعیدی اظهار داشت: با توجه به فرایند جدید صدور مجوزهای موسسات فرهنگی قرآنی عترت، طبق برنامه ریزی انجام شده و آمایش سرزمینی ترتیبی اتخاذ شد که در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ سه موسسه فرهنگی قرآنی عترت در شهرستان دیر در دستور کار قرار گرفت که مرحله اولی ثبت موسسه شامل ارائه گواهی عدم سو پیشینه و ثبت مدارک به صورت اینترنتی انجام شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی دیر افزود: مدارک به صورت مجازی به استان ارسال شده که انشالله پس از تائید استان به مرکز ارسال می‌گردد و در صورت تائید مدارک و قبولی در مصاحبه موافقت اصولی برای ثبت موسسات صادر می‌شود.