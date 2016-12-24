به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله قائمی عصر شنبه در بیست و پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با محوریت بررسی روش آبیاری در اراضی کشاورزی و فضای سبز استان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به بحران آب مقررشده است شهرداری‌های استان نسبت به استفاده از پساب و روش‌های نوین آبیاری در حوزه فضای سبز اقدامات اساسی انجام دهند.

وی در ادامه به پیگیری احداث حداقل یک تصفیه‌خانه به ظرفیت یک هزار و مترمکعب در سال جاری اشاره کرد و گفت: این مهم به همت متولیان امر در کلان‌شهر کرج عملیاتی می‌شود.

قائمی بابیان اینکه سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرج به‌منظور بهینه‌سازی مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری از سال ۸۶ تاکنون اقدام به اجرای تقریبی ۲۳۷ هزار متر خط انتقال کرده است، گفت: این اقدامات ضمن کاهش روش‌های آبیاری سنتی ازجمله آبیاری با تانکر که هدر رفت آب را به همراه دارد همچنین این سازمان اقدام به طراحی و اجرایی سیستم روش‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی در عرصه‌های فضای سبز متناسب با گونه‌های گیاهی موجود کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز در بخش دیگری به اقدامات انجام‌شده برای احداث تصفیه‌خانه محلی فاضلاب در کرج اشاره کرد و گفت: مکان‌یابی محل احداث تصفیه‌خانه و تعیین موقعیت‌های اولویت‌دار انجام‌شده است.

وی با اشاره به تکمیل مراحل اداری تحویل زمین تصفیه‌خانه محلی شماره یک کرج در منطقه حصارک، گفت: اخذ مجوزهای محیط زیستی به‌عنوان پیش‌نیاز انعقاد قرارداد و شروع برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال آینده در دستور کار قرار دارد.

قائمی به انعقاد قرارداد با دانشگاه تهران برای راه‌اندازی تصفیه‌خانه بخشی از فاضلاب بخش شرقی منطقه اسلام‌آباد ورودی رودخانه کرج به‌عنوان یک پروژه پژوهشی و پایلوت اشاره کرد و گفت: با پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور برای تحول درروش ذخیره‌سازی و تأمین آب موردنیاز جنگل‌کاری منطقه باغستان با تأکید بر ذخیره‌سازی آب حاصل از نزولات جوی برای استفاده در فصول آبیاری منعقدشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با تأکید بر توسعه فضای سبز با کاشت درختچه‌های کم آب بر در کلان‌شهر کرج، گفت: کاشت گونه‌های کم‌نیاز و مقاوم در مقابل کم‌آبی باید در دستور کار متولیان امر باشد.

قائمی تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل‌های صادره و لزوم رعایت و اجرای آن‌ها از سال ۹۳ تاکنون همه پروژه‌ها اعم از نگهداری و اجرا ملزم به کاشت درختچه‌های اوروس هستند به همین منظور می‌توان به کاشت سه هزار اصله ازاین‌گونه گیاهی در پروژه آبی چون «پلی پلیس»، پارک کوه نور و فضای سبز پل شهید سلطانی اشاره کرد.