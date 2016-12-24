به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر امروز شنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در نوروز سالیان قبل با آن مواجه بودیم عدم هماهنگی دستگاه های ذی ربط در ورودی شهر برای خدمت رسانی به مسافران بوده است.

وی افزود: هر ساله بین نیروی انتظامی، هلال احمر، اورژانس و شهرداری بر سر نصب بنر و برپایی پایگاه نوروزی در ورودی کرمانشاه وحدت رویه نداشتیم و به ویژه در میدان امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه ترافیک شدیدی ایجاد می شد.

رنجبر بیان کرد: بحث امنیت مسافران و گردشگران نوروزی نیز بسیار مهم است و باید در مناطقی مثل طاقبستان و پارک کوهستان امنتیت صدرصدی مهمانان نوروزی برقرار شود که شاهد هیچ اتفاق ناخوشایندی نباشیم.

فرماندار کرمانشاه بیان کرد: می توان با اخصاص اعتباری، تعدادی از خودروهای مورد نیاز راهور و انتظامی را تامین کرد.

وی با اشاره به دیگر تدابیر لازم برای استقبال از نوروز گفت: ساماندهی پمپ بنزین‌ها حائز اهمیت است و به عنوان نمونه پمپ بنزین کمربندی شرقی از دو سال پیش مشکل دارد و هنوز محوطه آن آماده نشده است.