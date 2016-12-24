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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۳۱

فرماندار کرمانشاه تاکید کرد:

لزوم وحدت رویه میان دستگاه‌های خدمات رسان در استقبال از نوروز

لزوم وحدت رویه میان دستگاه‌های خدمات رسان در استقبال از نوروز

کرمانشاه- فرماندار کرمانشاه گفت: باید وحدت رویه و هماهنگی میان دستگاه‌های خدمت رسان برای استقبال از نوروز در کرمانشاه ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر امروز شنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در نوروز سالیان قبل با آن مواجه بودیم عدم هماهنگی دستگاه های ذی ربط در ورودی شهر برای خدمت رسانی به مسافران بوده است.

وی افزود: هر ساله بین نیروی انتظامی، هلال احمر، اورژانس و شهرداری بر سر نصب بنر و برپایی پایگاه نوروزی در ورودی کرمانشاه وحدت رویه نداشتیم و به ویژه در میدان امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه ترافیک شدیدی ایجاد می شد.

رنجبر بیان کرد: بحث امنیت مسافران و گردشگران نوروزی نیز بسیار مهم است و باید در مناطقی مثل طاقبستان و پارک کوهستان امنتیت صدرصدی مهمانان نوروزی برقرار شود که شاهد هیچ اتفاق ناخوشایندی نباشیم.

فرماندار کرمانشاه بیان کرد: می توان با اخصاص اعتباری، تعدادی از خودروهای مورد نیاز راهور و انتظامی را تامین کرد.

وی با اشاره به دیگر تدابیر لازم برای استقبال از نوروز گفت: ساماندهی پمپ بنزین‌ها حائز اهمیت است و به عنوان نمونه پمپ بنزین کمربندی شرقی از دو سال پیش مشکل دارد و هنوز محوطه آن آماده نشده است.

کد مطلب 3858775

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