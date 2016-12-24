پرداخت ۱۸ میلیون تومان یارانه دولتی به ۵ کمپ شهرستان رزن

به گزارش خبرنگار مهر، رستم خانی عصر شنبه در حاشیه بازدید از کمپ‌های ترک اعتیاد شهرستان رزن در جمع خبرنگاران، از برگزاری دوره آموزش مهارت‌های زندگی برای ۱۷۵نفر از بهبودیافتگان خبر داد و گفت: سالیانه مبلغی به میزان ۱۸میلیون تومان در راستای حمایت از ۵ کمپ ترک اعتیاد شهرستان در قالب یارانه به آن‌ها پرداخت می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در ۵۸ محیط شهری و روستایی طی ۲ سال اخیر گفت: برای برگزاری این دوره‌ها بیش از ۱۶ میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس بهزیستی شهرستان رزن بابیان اینکه جامعه باید افراد معتاد را پس از ترک مصرف این مواد خانمان‌سوز بپذیرد یادآور شد: دستگاه‌ها نیز باید آمار صحیحی را در ارائه آمار افراد معتاد به یکدیگر تحویل دهند و باید با یکدیگر روراست باشند چراکه برخورد صادقانه مهم‌ترین اصل در ریشه‌کنی این معضل است .

در ادامه فتحعلی حسینی فرماندار شهرستان رزن نیز، تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود بیش از ۶۵درصد از کل جرائم موجود در کشور ریشه در اعتیاد و مواد مخدر دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از۵۸درصد از معتادین کمتر از ۳۴سال سن دارند یادآور شد: دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه پیشگیری، مقابله و درمان در راستای کاهش آمار مبتلایان به مواد مخدر اقدام کنند.

فرماندار رزن، تصریح کرد: در این شهرستان ۴ کمپ ترک اعتیاد و یک متادون ترا پی در حال فعالیت می‌باشند که در سال ۹۴ بیش از ۱۵۵۶ نفر و در ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از ۷۱۲ نفر در این کمپ‌ها بهبود یافتند.

وی مهم‌ترین دلیل گرایش جوانان به اعتیاد را نبود شغل و ضعف فرهنگی دانست و اظهار داشت: اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و ضرورت ایجاد فرهنگ انزجار عمومی از مواد مخدر می‌تواند در ریشه‌کن کردن آن نقش به سزایی داشته باشد.

حسینی از برگزاری دوره‌های فنی و حرفه‌ای برای ۱۷۵نفر از معتادین بهبودیافته خبر داد و گفت: در پایان دوره‌ها گواهی فنی نیز برای آن‌ها صادرشده است.

وی افزود: در کنار ترک اعتیاد معتادین باید به ایجاد اشتغال برای این افراد نیز توجه ویژه‌ای شود که در همین راستا طی۲ سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال برای بهبودیافتگان پرداخت‌شده است .

وی یادآور شد: بیش از ۱۷۵ نفر نیز در نوبت دریافت تسهیلات اشتغال می‌باشند.