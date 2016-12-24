به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی بعد از ظهر شنبه در نشست مدیران مدارس منطقه بردخون با اشاره به ویژگی های مدیران اظهار داشت: مدیران مدارس زیربنای دستگاه عظیم انسان سازی و مهم ترین رکن تعلیم و تربیت هستند.

وی افزود: بهبود مدیریت، ایجاد روحیه سازمانی همراه با صمیمیت در راستای وظیفه مدیران است و مدیران با ایجاد انگیزه، افزایش مهارت‌های ارتباطی، استقامت و تسلط در کار، صبوری، ذکاوت، صداقت، تشویق و توجه به مردم سالاری فعالیت ها را سامان می‌دهد.

محمودی اضافه کرد: قدرت پیش‌بینی، عملگرا بودن، تفویض اختیار، جذابیت و پیشروبودن از خصوصیات مدیران است که باید با همه ظرفیت در اجرایی کردن آن گام برداشت.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون خواستار برگزاری نشست‌های واقعی و به دور از ظاهرسازی شد و ادامه داد: شوراهای دانش آموزی نباید خواسته های مدیران مدارس را انتقال دهند و باید در راستای وظایف تعیین شده حرکت کند.

تنبیه بدنی به هیچ وجه مجاز نیست

حیدر مغدانی معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره نیز با بیان جایگاه مسابقات فرهنگی هنری گفت: مدارس با حساسیت خاصی برای برگزاری مسابقات در مدارس تلاش کرده اند که گسترش مشارکت دانش آموزان و فرهنگیان در پرسش مهر، اجرای مسابقات کتابخوانی و برپایی نمایشگاه کتاب از این نمونه است.

معاون آموزشی اداره نیز با تقدیر از تلاش مدیران، تصریح کرد: بازدید گروه های آموزشی از مدارس، استفاده از دفتر شاخص ها و توجه به جایگاه امتحانات در مدارس موجب ارتقاء وضعیت آموزشی و جلوگیری از افت تحصیلی می شود.

محمد حصیری افزود: استفاده از تلفن همراه در کلاس درس و تنبیه بدنی به هیچ وجه مجاز نیست و با متخلفان طبق مقررات برخورد خواهد شد.

در ادامه مدیران مدارس پیرامون مشکلات، خواسته ها، طرح های پیشنهادی و انتظارات فرهنگیان و دانش آموزان مطالبی بیان کردند.