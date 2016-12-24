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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۵۲

رئیس آموزش و پرورش بردخون:

شوراهای دانش‌آموزی نباید خواسته‌های مدیران مدارس را انتقال دهند

شوراهای دانش‌آموزی نباید خواسته‌های مدیران مدارس را انتقال دهند

بوشهر - رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون گفت: شوراهای دانش آموزی نباید خواسته های مدیران مدارس را انتقال دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی بعد از ظهر شنبه در نشست مدیران مدارس منطقه بردخون با اشاره به ویژگی های مدیران اظهار داشت: مدیران مدارس زیربنای دستگاه عظیم انسان سازی و مهم ترین رکن تعلیم و تربیت هستند.

وی افزود: بهبود مدیریت، ایجاد روحیه سازمانی همراه با صمیمیت در راستای وظیفه مدیران است و مدیران با ایجاد انگیزه، افزایش مهارت‌های ارتباطی، استقامت و تسلط در کار، صبوری، ذکاوت، صداقت، تشویق و توجه به مردم سالاری فعالیت ها را سامان می‌دهد.

محمودی اضافه کرد: قدرت پیش‌بینی، عملگرا بودن، تفویض اختیار، جذابیت و پیشروبودن از خصوصیات مدیران است که باید با همه ظرفیت در اجرایی کردن آن گام برداشت.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون خواستار برگزاری نشست‌های واقعی و به دور از ظاهرسازی شد و ادامه داد: شوراهای دانش آموزی نباید خواسته های مدیران مدارس را انتقال دهند و باید در راستای وظایف تعیین شده حرکت کند.

تنبیه بدنی به هیچ وجه مجاز نیست

حیدر مغدانی معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره نیز با بیان جایگاه مسابقات فرهنگی هنری گفت: مدارس با حساسیت خاصی برای برگزاری مسابقات در مدارس تلاش کرده اند که گسترش مشارکت دانش آموزان و فرهنگیان در پرسش مهر، اجرای مسابقات کتابخوانی و برپایی نمایشگاه کتاب از این نمونه است.

معاون آموزشی اداره نیز با تقدیر از تلاش مدیران، تصریح کرد: بازدید گروه های آموزشی از مدارس، استفاده از دفتر شاخص ها و توجه به جایگاه امتحانات در مدارس موجب ارتقاء وضعیت آموزشی و جلوگیری از افت تحصیلی می شود.

محمد حصیری افزود: استفاده از تلفن همراه در کلاس درس و تنبیه بدنی به هیچ وجه مجاز نیست و با متخلفان طبق مقررات برخورد خواهد شد.

در ادامه مدیران مدارس پیرامون مشکلات، خواسته ها، طرح های پیشنهادی و انتظارات فرهنگیان و دانش آموزان مطالبی بیان کردند.

کد مطلب 3858785

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