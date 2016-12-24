نمایندگان مردم صحن علنی شورای شهر گرگان را بازهم تعطیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان عصرشنبه در صحن علنی شورای شهر گرگان که بعد از ۳۰ دقیقه به دلیل حضور نیافتن ۶ نفر از اعضا تعطیل شد، به جمع خبرنگاران حاضر در شورا آمد و اظهار کرد: اعضایی که در جلسه امروز شرکت نکرده اند در نامه ایی خطاب به بنده در تاریخ اول دی ماه اعلام کرده اند که تا زمانی که بحث و بررسی در خصوص انتخاب سرپرست شهرداری از دستور کار خارج نشوند در جلسه رسمی و علنی شرکت نخواهند کرد.

وی ادامه داد: خانم عبداالهی و آقایان جرجانی و گرزین از طریق پیامک به بنده گفته بودند که در این جلسه امکان حضورشان مقدور نیست که این صحبت آن ها و نامه مکتوبی که در بالا به آن اشاره شد مصداق بارز قسم حضرت عباس و دم خروس است.

قدس مفیدی با بیان اینکه حضور نداشتن تنی چند از اعضاء شورای شهر در صحن علنی شورای شهر گرگان را هم در گذشته داشته ایم، افزود: تجربه نشان داده است که این شیوه نتیجه درستی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مشخص کردن دستور کار جلسه های صحن علنی شورای شهر گرگان در حوزه وظایف هیات رئیسه است، گفت: در این جلسه از این دوستان می خواهم در چهارچوب قانون قدم بردارند و عین قانون را اجرا کنند.

رئیس شورای شهر اسلامی گرگان تصریح کرد: دوستانی که در این جلسه شرکت نکرده اند از اعضا با تجربه شورای شهر گرگان هستند و خوب است که برای یک بار دیگر قانون را مطالعه کنند.

۳۳۵ جلسه شورای شهر گرگان به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء و با غیبت حسین ربیعی، ناصر گرزین، فائزه عبداللهی، علی اصغر یوسفی، ابراهیم جرجانی و صفرعلی پایین محلی برگزار نشد.

در سال ۱۳۹۵ این برای چندمین بار است که صحن علنی شورای شهر گرگان تشکیل نمی شود به طوری که گویا به امری عادی و طبیعی تبدیل شده است.