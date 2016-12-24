۱۹۵میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: استان خراسان جنوبی رتبه ۲۵ در بخش صنعت کشور را دارد.

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی در بخش معدن رتبه پنجم و در بخش تجارت رتبه ۲۴ کشور را دارد، افزود: برای ۳۵۰ طرح تولیدی و کشاورزی در بخش رونق ۱۹۵ میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نظارت بر طرح‌ها آغاز و تا کنون ۲۷ واحد تولیدی رصد شده است، گفت: سه طرح ملی سیمان باقران، کک طبس و فولاد قاین به نتایج بسیار خوبی رسیده است.

افتتاح سه طرح بزرگ صنعتی استان تا خرداد ماه سال آینده

وی از افتتاح کارخانه سیمان باقران در دهه فجر امسال خبر داد و بیان داشت: مسائل و مشکلات کک طبس برطرف شده و امیدواریم تا پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده به نتیجه برسد.

شهرکی با بیان اینکه پروژه فولاد قاین تعیین تکلیف شده است و ترکیب سهامداران متعهد شده‌اند تا خرداد ماه سال آینده طرح را به پایان برسانند، عنوان کرد: ۲۵ هزار کیلومتر اکتشاف گسترده در فاز ژئوفیزیک انجام شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در راستای سیاست حذف محدوده‌های بلا استفاده و کوچک ۲۱ هزار هکتار وسعت استان شناسایی و به بخش خصوصی واگذار می‌شود، افزود: خواسته‌های استان در حوزه معدن بسیار وسیع است.

وی با بیان اینکه ایکی از خواسته‌های صنعت و معدن استان اتمام مطالعات اکتشاف نوار مرزی تا پایان امسال توسط سازمان ایمیدرو است، گفت: تکمیل ژئوفیزیک هوایی استان نیز از دیگر درخواست‌های معدنی استان است.

شهرکی با اشاره به اینکه شرکت طرح تولید مناطق اکتشافی زمین شناسی تعیین تکلیف شود، بیان کرد: تفویض اختیار در مورد حقوق دولتی معادن استان به صورت واقعی نیز مصوب شود.

وی با بیان اینکه مطالعات اکتشاف طلا با همکاری شرکت تهیه و توزیع باید به سرانجام برسد، عنوان کرد: با توجه به ذخایر آهک فردوس تولید کاغذ از این ماده معدنی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه امیدواریم طرح آهک صنعتی که نیاز کارخانجات فولاد کشور است را در استان داشته باشیم، افزود: اصلاح تعرفه گمرکی و امکان استفاده واحدها از وام ارزی از دیگر درخواست‌های معدنی استان است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات بسیار خوبی در شرکت نمایشگاهی استان انجام شده است، اظهار داشت: از ۱۲ مصوبه سفر قبلی وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۰ مورد اجرایی شده است.