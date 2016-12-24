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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۰۷

تعقیب بیش از ۱۰هزار کاربر شبکه های اجتماعی در ترکیه

تعقیب بیش از ۱۰هزار کاربر شبکه های اجتماعی در ترکیه

وزارت کشور ترکیه از تعقیب بیش از ۱۰ هزار کاربر شبکه های اجتماعی با هدف مبارزه علیه تروریسم و شناسایی تروریست ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشورر ترکیه از رسیدگی و بررسی بیش از ۱۰ هزار حساب کاربری شبکه های اجتماعی که مظنون به انجام فعالیتهای تروریستی هستند خبر داد.

بر اساس بیانیه وزارت داخله این کشور که به همین مناسبت صادر شده است، دلیل این کار مبارزه با تروریسم عنوان شده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی این وزارتخانه، طی ۶ ماه گذشته ۳۷۱۰ مظنون به انجام فعالیتهای تروریستی در شبکه های اجتماعی شناسایی و بازداشت شده اند که از این تعداد ۱۶۵۶ نفر زندانی شده و ۸۴ تن دیگر از آنها نیز هنوز تحت بازرسی قرار دارند.

این وزارت همچنین در ادامه بیانیه خود آورده است که هنوز ۱۲۰۳ نفر تحت کنترل هستند.

این درحالیست که به گفته کارشناسان، در پی انجام حملات تروریستی اخیر در ترکیه، بسیاری از وبسایت ها به خصوص شبکه های اجتماعی در این کشور فیلتر شده و دسترسی به آنها از سوی دولت حدود شده است.

کد مطلب 3858789

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