اخبار وحدت اصولگرایان در روزهای آینده منتشر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی ادرکانی عصر امروز در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین، با اشاره به اینکه در صف بندی های انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دو جریان سیاسی «اصولگرا« و «اصلاح طلب و اعتدالیون» نقش مهمی دارند، اظهار داشت: جریان اصولگرا تلاش می کند، از تکثر کاندیداها کاسته شود و این تکثری که وجود دارد به وحدت بی انجامند.

وی افزود: ساز و کارهایی در این باره مد نظر است تا به واسطه آن وحدت محقق شود. کار می شود که این موضوع محقق شود و این تدابیر در امتداد جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس در سال ۹۴ خواهد بود که امید است این تجربه به صورت کامل تر در ارتباط با ریاست جمهوری شکل گیرد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: جریان اصولگرایی در تهران و سایر استان ها تلاش میکند تا جریان های سیاسی اثرگذار در انتخابات دور هم جمع شوند و به هر نامزد واحدی که رسیدند، اصولگرایان همگی از آن حمایت کنند که خبر آن هم در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

ناظمی اردکانی با اشاره به اینکه اصلاح طلبان و اعتدالیون در خصوص کاندیدای ریاست جمهوری ۹۶ به اجماع رسیده اند، عنوان کرد: کاندیدای اصلاح طلبان و اعتدالیون حجت الاسلام روحانی است اما این دغدغه که پیروزی قطعی با او خواهد بود یا نه برای آنها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه نظرسنجی ها نشان می دهد که پایگاه مردمی و محدودیت دولت کنونی سیر نزولی داشته افزود: آخرین نظرسنجی های نهاد ریاست جمهوری و برخی نهادهای آماری نشان می دهد که در انتخابات آتی ۲۸ درصد مردم شرکت خواهند کرد و مابقی رای نمی دهند البته آرای منفی که از گذشته نیز وجود داشته است موثر خواهد بود و این امر دغدغه اصلی جریان اصلاحات است.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه برجام ناکام ماند، گفت: دستاورد دولت فعلی برجام بود که امروز شاهد هستیم در بسیاری از موارد ناکام است که تمدید تحریم های ۱۰ ساله توسط کنگره آمریکا و امضای آن از سوی رئیس جمهور ایالات متحده به این مسئله دامن می زند و در حقیقت نوعی نقض برجام صورت گرفته است.

ناظمی اردکانی درباره رئیس جمهور منتخب آمریکا افزود: از ترامپ دو چهره غیرعاقلانه و عاقلانه نمایش داده می شود.

وی افزود: در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل هستند و بیکاری در کشور شدت پیدا کرده، آنچه در بودجه سال آینده پیش بینی شده بیشتر بر پایه درآمدهای نفتی است و همچنان ما را به اقتصاد نفتی وابسته می کند.

این فعال سیاسی اصولگرا همچنین درباره انتخابات مجمع استانداران گفت: استاندارانی که گرایش انقلابی داشتند تصمیم گرفتند وحدت کرده و فهرست مشترک ارائه دهند. از این رو مجمع استانداران با انتخاب هیئت رئیسه ۵ نفره گرایش اصولگرایی را پیدا کرد در حالی که هیئت رئیسه این مجمع از زمان تاسیس در اختیار اصلاح طلبان بود.

وی در پایان با گرامیداشت حماسه ۹ دی به عنوان روز بصیرت و میثاق با رهبری، تصریح کرد: کسانی که دل در گرو انقلاب اسلامی دارند ۹ دی را فراموش نخواهند کرد.