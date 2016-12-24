باشگاه خبرنگاران نوشت: علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز (شنبه) با حضور در باشگاه خبرنگاران جوان از بخش مختلف خبری این رسانه بازدید کرد.
در ادامه گفتگویی داشتیم با دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در ادامه میخوانید:
باشگاه خبرنگاران جوان: ۳ سال و ۴ ماه است که از مسئولیت شما در وزارت کار میگذرد آیا از عملکرد خود رضایت دارید؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: رضایت امری نسبی است، انسان یک سری آرمان دارد که میخواهد به آنها برسد و در این مسیر محدودیتها و متغیرهای غیرقابل کنترلی وجود دارد که تأثیرگذار هستند که با وجود این محدودیتها به تمام آرمانهای خود نرسیدهایم، اما به رغم تمام این محدودیتها کارهای بزرگی انجام شده است.
-دولت نهادهای مناسبی برای کار ایجاد کرده و میتوان گفت امسال سال شکوفایی دولت در بحث اشتغال است و حتما سال آینده سال بهتری خواهد بود، اما دلم میخواست کارهای بیشتر انجام دهم.
-یکی از کارهای انجام شده انسجام سه حوزه بود که ما توانستیم شعار "کار ایجاد کنیم که به رفاه برسیم" را عملیاتی کنیم و توانستیم نظریههای مبتنی بر توانمندسازی را تعریف و به مرحله اجرا برسانیم، به عنوان مثال تعاونیها را به اشتغال نزدیک کردیم، در زمینه اشتغال به جرأت میتوانم بگویم که برای اولین بار نظریه اشتغال را مبتنی بر نظریات جهانی و موقعیت ملی مطرح کردیم، برای اولین بار درباره رشد بدون اشتغال صحبت کردیم.
-با توجه به بسترهای موجود هر استان بستههایی برای اشتغال ایجاد کردیم که این اشتغالهای محلی را نباید رها کنیم و باید به یکدیگر اتصال دهیم، حتی باید آنها را به بازارهای جهانی متصل کنیم، برای اولین بار در دولت هزار میلیارد تومان بودجه برای اشتغال در نظر گرفته شده، ۱.۵ میلیارد تومان هم از صندوق ذخیره برای اشتغال در نظر گرفته شده است.
-در گذشته حوزه رفاه فاقد نظریه منسجم بود که ما برای آن نظریهپردازی کردیم، در مجموع اقدامات موثری انجام شده است و فقر را گونه شناسی کردیم، اما میتوان گفت مهمترین کاری که انجام دادیم تهیه بانک اطلاعات رفاهی ایرانیان بود که بالای ۷۰ درصد اطلاعات رفاهی مردم در آن ثبت شده است، همچنین برنامهریزی برای از بین بردن سوءتغذیه، مسکن حمایتی از خانوادههای معلولین انجام شده و به یقین میتوان بگویم که در سه ماهه اول سال ۹۶ دیگر هیچ خانواده دارای دو معلول بدون خانه نخواهند ماند.
-فنی حرفهای را به روستاها بردیم و آموزش فنی حرفهای برای کم توانان ایجاد کردیم، یکی دیگر از اقدامهای مهم حذف یارانه ۹۰ هزار نفر بود، در گذشته دولت برای حذف یارانه افراد با مشکلان روبرو میشد، اما امروز یارانه ۹۰ هزار نفر را حذف کردیم و به یارانه افراد نیازمند دست نزدیم.
-وزارت کار در حوزه رفاهی با دستگاههای دیگر هم پوشانی دارد که با آنها وارد تعامل شدیم، مهمترین چالش در حوزه رفاهی فقر درمان بود، به ویژه فقرای شهری که حتی وضعیتی بدتر از فقرای روستایی دارند که ما ۱۰ میلیون نفر از افراد حاشیه شهر را بیمه سلامت کردیم و حتما با صبر و حوصله و با کمک طرح تحول میتوانیم به نظام رفاهی برسیم. در طول این سه سال، بیمه زنان سرپرست خانواده را ایجاد کردیم و اجازه نخواهیم داد نظام رفاه یکپارچه شکسته شود و خوشبختی و کاهش فقر جامعه نیازمند این است که نظام رفاهی یکپارچه ادامه پیدا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: شما قول دادید تا پایان سال نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد برسد تا امروز چقدر در این مسیر موفق بودید؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: کاهش نرخ بیکاری تابع متغیرهای زیادی است و به فرض ثبات تمام شرایط میتوانیم نرخ بیکاری را تا ۲ درصد کاهش دهیم، اما وجود متغیرها باعث کاهش آن میشود، میخواهم در مجموع از عملکرد دولت در حوزه اشتغال دفاع کنم، دولت در سال ۹۴، ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است.
- ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۴ میتوانست تا حد زیادی نرخ بیکاری را کاهش دهد اما طبق آن چه گفته شد، نرخ بیکاری تابع متغیرهای زیادی مانند سیاستهای کاری، مالی، پولی و تولیدی کشور است که آن هم دست دولت است.
-متغیری به عنوان عرضه نیروی کار وجود دارد که ما زمانی که به دولت آمدیم پنجره نیروی کار باز شد در واقع در هر ساعت ۵ نفر وارد بازار کار میشوند دورهای بود که ۸ هزار نفر به دنبال کار بودند اما امروز یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به دنبال کار هستند . امروز زمانی است که افراد برای اشتغال امیدوار شدهاند و امید جامعه به پیدا کردن کار ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
-امروز ۴.۵ میلیون دانشجو آماده ورود به بازار کار هستند. در کنار آن تعداد زیادی دانش آموز داریم که در آینده به آنها اضافه میشوند و این مسائل نشان میدهد که پنجره بازار کار در حال باز شدن است؛ ما ۷ درصد رشد اشتغال داشتیم که هر درصد صد هزار شغل است و این رشد اشتغال کوتاه مدت نیست بلکه ادامهدار است. در مجموع میتوانم بگویم نرخ بیکاری تابع متغیرهای زیادی است اما تلاش ما برای ایجاد اشتغال بیشتر از گذشته بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: چه کاری دوست داشتید که تا امروز انجام دهید اما موفق در انجام آن نبودید؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: کارهای زیادی بود که دوست داشتم انجام دهم مانند افزایش قدرت خرید به مردم و کاهش فقر است که با ایجاد کاهش نرخ تورم سرعت آن بیشتر شده است؛ گروه هدف بهزیستی دل مشغولی من و بغض روزانه من است و دوست ندارم هیچ یتیمی بدون شغل بماند و این کار را حتما تا پایان دوره وزارتم انجام خواهم داد.
باشگاه خبرنگاران جوان: تا امروز به خودتان چه نمرهای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میدهید؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: بگذارید دیگران به من نمره بدهند برخی وزارتخانهها مقیاس اندازهگیری دارند به عنوان مثال وزارت راه با طول جادههایی که میسازد و وزارت نفت با تعداد بشکه نفتی که تولیدمیکند سنجیده میشود اما وزارتخانه من دارای شاخصهای کیفی است و قابل اندازهگیری نیست.
-عدم دسترسی به اموال کارگران کار خوبی بود که این زمینه من به خودم نمره خوبی میدهم زیرا نگذاشتم اموال کارگران حیاط خلوت دیگران شود، سعی کردم رابطه عاطفی وزارتخانهام را با جامعه هدف عمیقتر کنم و شاید برای اولین بار وزیری بودم که خودم را وزیر بیکاران معرفی کردم و دوست داشتم وزارتخانه کار را به نام وزارت عدالت اجتماعی عوض کنم.
-سعی کردم ناعدالتی را کم کنم که تمام این موارد قابل اندازهگیری نیست و متاسفانه ما را با پدیدههایی که خودشان میخواهند اندازهگیری میکنند.
باشگاه خبرنگاران جوان: شما منتقدهای زیادی به خصوص در بدنه دولت داشتید علت آن چیست؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: من در بدنه دولت منتقدی ندیدم .
باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از منتقدان شما همکارتان در وزارت بهداشت است؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: پس من فقط یک منتقد دارم!. ما یک دولت هستیم و باید با هم پایههای دولت را تقویت کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: چرا شما با همین یک منتقد در دولت وارد تعامل نشدید؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: بنده اعتقادی به علنی کردن مسائل در مجامع عمومی ندارم، جامعه بیامید جامعهای است که در آن آسیب زیاد میشود موفقیت کاهش مییابد و دشمن به آن زور میگوید و ما نیاز داریم به جامعه امید دهیم و هر چیزی که باعث کاهش ناامیدی میشود من آن را برای خودم حرام میدانم.
باشگاه خبرنگاران جوان: وزیر بهداشت معتقد است پول درمان کارگران صرف هزینه درمان آنها نمیشود این پول در کجا صرف میشود؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: این حرف درست نیست روزی که من به وزارتخانه کار آمدم بودجه تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بود و امروز به ۱۸ هزار میلیارد رسیده که این رقم بسیار قابل توجه است.
-بنده میتوانم تمام حسابرسیهای تامین اجتماعی را شفاف نشان دهم تمام هزینههای درمان در بخش درمان هزینه میشود حتی بیشتر از آن. در حقیقت ما ۷/۲۷ درآمدی که به دست میآوریم را باید در بخش درمان، از کار افتادگی و غرامت هزینه کنیم و ۲/۲۷ را صرف پرداخت مستمری به بازنشستگان میشود.
-۷۲ هزار میلیارد بودجه تامین اجتماعی در سال ۹۵ بود و ما باید ۷ هزار میلیارد از مالیاتها دریافت میکردیم که با توجه به وضعیت بد بازار این مبلغ دریافت نشده است و ما فقط ۴۲ هزار میلیارد تومان از مردم جمع کردیم که همان را هم باید صرف پرداخت مستمری میکردیم. آیا من میتوانم یک روز مستمری یک خانواده را دیرتر پرداخت کنم. آیا میتوانم پول درمان را پرداخت نکنم جواب هر دوی این سوالها منفی است. تمام پول درمان تا پایان سال پرداخت میشود.
-برخی یک طرفه نگاه میکنند من باید هم پول مستمری را پرداخت کنم هم پول درمان را به مفهومی دیگر باید سهم هر دو را بدهم .
-پول درمان کجا میرود برخی میگویند پول درمان را سرمایهگذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول سرمایهگذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکتها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم. پس تاکید میکنم که تمام پول درمان برای درمان خرج میشود و حتی به جای ۷/۲۷ ما ۹/۲۷ پرداخت کردهایم. وقتی میگویند پول درمان کجا رفته مانند این است که یکسری آدم فاسد در این وزارتخانه نشستهاند.
-ما پرداخت مطالبات داروخانهها و بخش خصوصی را آغاز کردهایم که این پروژه بزرگی است و تا پایان سال تمام آن پرداخت میشود . قانون به ما گفته است از پولی که به دست میآورید پرداختها را انجام دهید و اگر سهم ما به موقع پرداخت شود حتی پول هم زیادی داریم.
-پرداختها به داروخانهها و بیمه سلامت آغاز شده و ما ۴ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی پرداخت کردهایم که ۲ هزار میلیارد تومان آن اوراق و ۲ هزار میلیارد تومان آن نقدی است و تفاهم کردهایم که شرکتهای دارویی اوراقها را به عنوان بدهی خود بپذیرند.
باشگاه خبرنگاران جوان: عدهای میگویند طرح تحول سلامت محکوم به شکست است نظر شما در این رابطه چیست؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: روزی که آقای روحانی برای مناظره انتخاباتی به تلویزیون آمد گفت که برای تمام مردم ایران بیمه ایجاد میکند که امروز این کار انجام شده بنده اعتقاد دارم که طرح تحول سلامت شکست ناپذیر است اما نیاز به اصلاحات دارد.
-ما یکسری پروژههای ساخت و ساز داریم که من به آنها پروژههای فنسی میگویم ما در پروژههای فنسی تبحر داریم اما در پروژههای اجتماعی با مشکل روبرو میشویم زیرا این پروژههای ذینفعهای زیادی دارد طرح تحول سلامت هم ذینفعهای زیادی از جمله مردم، کارگران، بازنشستگان، کارمندان، پزشکان خصوصی، نظام پزشکی و بیمهها دارد و عادت اداری ما برای اجرای پروژههای اجتماعی پخته نیست.
-بنده امروز اعلام میکنم که بیمهها طرح تحول سلامت را بیمه خواهند کرد. بزرگترین اشتباه بنده این بود که از منابعی که به آنها مطمئن نبودم خرج کردم. ما ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه دادیم که باید منابع و مصارف را با هم یکی کنیم تا دچار کسری نشویم.
-بودجه بیمه سلامت ۱۶ هزار میلیارد تومان بود که با ۸ هزار میلیارد تومانی که پرداخت کردیم امروز ۴ هزار میلیارد تومان کسری دارد و اگر مصارف را کنترل نکنیم به ۱۸ هزار میلیارد هم میرسد.
باشگاه خبرنگاران جوان: تجمیع بیمهها به کجا رسید؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: به هیچ وجه تجمیع بیمهها مسئله اصلی طرح تحول نبوده است بلکه برای آن مسئلهسازی کردهاند. محورهای برنامه طرح تحول سلامت ۵ محور بود که یکی از آنها تجمیع بیمهها بود یعنی ما باید ابتدا پزشک خانواده را ایجاد میکردیم. بحث تجمیع بیمهها هدف کاهش همپوشانی و یکی شدن رفتار بیمهها بود که ما نتیجه آن را عملیاتی کردیم. تجمیع بیمهها ساختار سازی میخواهد.
به عنوان مثال ما در بحث تجمیع بیمهها صندوقی داریم که باید از آن ۲/۲۷ پرداخت کنیم که در آن سهم روستاییان صفر درصد ، سهم افراد حاشیه شهرها صفر درصد و سهم کارگران ۲ درصد است. اگر ما میخواستیم از این منابع به صندوق بروند آیا با بحران روبرو نمیشدیم. دولت برای این صندوق بودجهای ندارد و فقط سهم کارگران ۲ درصد سهم کارگران وارد آن میشود که با این بودجه بیمارستانها فقط ۲ ماه میتوانند کار کنند. ما به جای اینکه بخواهیم یک بخش را از یک سازمان جدا کنیم ک نه با عقل و نه با قانون مغایر است چرا صندوقها را درست نمیکنیم.
ربیعی بیان داشت: در برخی از کشورها نظام مالیاتی پول درمان را میدهد و این کشورها یک صندوق دارند اما در برخی کشورهای دیگر مانند کشور ما مردم خودشان حق بیمه را پرداخت میکنند که در این کشورها اگر فردی نتواند پرداختی داشته باشد دولت آن را مجانی بیمه میکند تا زمانی که به رفاه برسد.
-این حرفها آینده نظام اجتماعی کشور را به هم میزند، روزی که بنده به وزارت کار آمدم روستاییان با ۴ هزار تومان بیمه میشدند که امروز اگر روستاییان از طریق نظام ارجاع وارد شوند بیمه آنها رایگان خواهد بود.
- ۴ میلیون بیمه شده روستایی با تأمین اجتماعی همپوشانی داشتند که البته این موضوع هیچ هزینه اضافی ایجاد نمیکند زیرا هر فردی که به بیمارستان برای درمان میرود با یک دفترچه مراجعه میکند.
-فقط در بخش بیماریهای خاص تخلف وجود داشت که افراد با دو دفترچه دارو میگرفتند و آن را در بازار آزاد به فروش میرساندند. از امسال هر نفر یک دفترچه خواهد داشت و دفترچههای تأمین اجتماعی هم حذف میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان: بحث خرید ۷ فروند ایرباس به کجا رسید؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: این هواپیماها اجارهای هستند و ما سعی داریم آن را به اجاره به شرط تملیک تغییر دهیم با شرکت "کلک" وارد قرارداد شدیم و قصد داریم برای اجاره هواپیما برای شرکت آسمان با شرکت "سوخو" وارد گفتگو شویم اما تمام این هواپیماها اجارهای هستند.
- برخی میگویند صندوق بازنشستگی شرکتهای زیادی دارد؛ شما یک نمونه در دنیا نشان دهید که صندوقهای بازنشستگی شرکت نداشته باشند.
-شرکت دخانیات برای تأمین اجتماعی نیست بلکه متعلق به بازنشستگان صندوق فولاد است که ما بارها نامه زدهایم که آن را نمیخواهیم و مسئولیت هیئت امنای تمام صندوقها هم با وزارت کار است.
باشگاه خبرنگاران جوان: صدور کارت منزلت برای بازنشستگان به کجا رسید؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما سند کارمندی و بازنشستگی را به دولت بردیم امسال در بحث بیمه تکمیلی با وجود اینکه در قانون چیزی برای آن دیده نشده بود ۸۰۰ هزار میلیارد پول گذاشتیم و در نظر داریم وام بازنشستگی را افزایش دهیم البته برخی از سازمانها مانند شهرداری تهران کارتهای منزلتی صادر کردهاند که باید آنها را یکپارچه کنیم.
-بنده اعتقاد دارم که میزان انسانی بودن جامعه به میزان احترام به کودکان و بازنشستگان سنجیده میشود پس اگر میخواهیم جامعهای انسانیتر داشته باشیم باید احترام به سالمندان را افزایش دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: چه خبر خوشی که امروز میتوانیم به مردم بدهیم؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: در آخرین سفر استانی بنده مسئول اقتصاد مقاومتی در دو استان گلستان و خراسان شمالی شدم و در نظر دارم طرحی را به صورت پایلوت در این دو استان اجرایی کنم . این طرح پرداخت ۵۰ میلیون تومان وام به بخش کشاورزان است برای مناسب سازی خرید که از طریق بانک توسعه تعاون و به صورت ۹ ماهه پرداخت میشود البته این طرح ملی نیست.
- در بخش ملی در نظر داریم وامهای معطوف به اشتغال پرداخت کنیم که ۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در نظر گرفته شده است. در نظر داریم طرح تکاپو را اجرایی کنیم که این طرح متکی بر توانمندی افراد در استانها است.
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