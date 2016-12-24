۱۵۰ مدرسه استان بوشهر تحت پوشش طرح دادرس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی عصر شنبه در حاشیه نشست هماهنگی اجرای طرح دادرس اظهار داشت: طرح دادرس به منظور شناخت و آماده‌سازی دانش آموزان آماده در روزهای سخت اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح دادرس با همکاری آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر در مدارس متوسطه اول دخترانه و پسرانه اجرا می‌شود.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: امسال ۱۵۰ مدرسه در استان زیر پوشش طرح دادرس هستند.

وی افزود: افراد آموزش دیده در مدارس، تیم های دانش آموزی را در قالب ۱۴ نفر مجهز می‌کنند و دانش‌آموزان می‌توانند بر اساس آموزش‌های کسب کرده در سطح منطقه، استان و در نهایت کشوری مسابقه دهند.

شعرانی ادامه داد: این آموزش ها شامل ۸ آیتم مانند خروج سریع، اطفای حریق، آموزش پایه احیاء و چادرزنی است.