تلاش برای راه اندازی راهنمای الکترونیک در اماکن تاریخی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه امروز شنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: پیشنهاد می شود در ورودی تهران به ویژه در بزرگراه ها تبلیغاتی در مورد کرمانشاه صورت گیرد زیرا مسافران بیشتر از خروجی های تهران برای سفر به استان ها استفاده می کنند.

سلیمان محبی بیان کرد: آموزش و پرورش استان کرمانشاه این آمادگی را دارد که به هر میزان نیاز باشد برای اسکان مسافران نوروزی اقدام کند.

وی تصریح کرد: اگر اعتراض سایر دستگاه ها مثل هتداران نباشد می توانیم ظرفیت بیشتری از مسافران غیر فرهنگی را اسکان دهیم و سال گذشته نیز ۳۰ درصد از مسافران اسکان یافته در اقامتگاه های آموزش و پرورش استان غیرفرهنگی بودند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در این جلسه بیان کرد: عرفی غلط در کشور جا افتاده که مسافران و گردشگران با ذائقه اسکان در چادرهایی که از سوی شهرداری در نقاط مختلف شهرها برپا شده اقدام به سفر می کنند و ما نمی توانیم در این خصوص تافته جدابافته باشیم.

جلیل بالایی از تهیه ۱۴ مستند برای ۱۴ شهرستان استان کمانشاه خبر داد و گفت: هر شهرستان می تواند با ۳ میلیون سرمایه گذاری در همه شهرها غیر از تهران مستند شهر خود را برای جذب گردشگر پخش کند.

وی با اشاره به انچام پیگیری های لازم برای راه اندازی راهنمای الکترونیک گردشگری در طاقبستان، بیستون، معبد آناهیتا و تکیه معاون الملک گفت: همچنین بدنبال تهیه افریکیشنی هستیم تا گردشگران با کمترین هزینه نقاط مختلف استان را شناسایی کنند.

بالایی بیان کرد: هفتم تا دوازدهم دی ماه هفته فرهنگ کرمانشاه است و که برنامه های این هفته ما در قشم انجام خواهد شد و هدف شناسایی استان در بخش های مختلف است.

وی در این خصوص توضیح داد: ۵۴۰ نفر روز برنامه در این هفته تدارک دیده شده و ۲۲ غرفه صنایع دستی نیز داریم.

حسن مرادقلی عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه اظهار داشت: پیشنهاد می شود کارگروه اقتصادی برای ارتقا درآمدهای حاصله از بحث گردشگری و توریسم ایجاد شود و تدبیری اندیشیده شود تا از ظرفیت گردشگران به عنوان سرمایه گذاری مشارکتی استفاده شود.

وضعیت نابسامان پارکینگ عمومی در کرمانشاه از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد همچنین نماینده پمپ بنزین ها در این نشست بیان کرد: در شش ماهه دوم سال تعداد ۶۰ جایگاه در استان به رده ممتاز ارتقا یافتند.