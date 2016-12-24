مه برخی از محورهای مواصلاتی زنجان را احاطه کرده است

محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر بارش پراکنده و خفیف برف در محورهای زنجان به طارم و زنجان به دندی حاکم است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به بارش برف، مه در محورهای آزاد راه و ترانزیت زنجان به قزوین حد فاصل کیلومتر ۵ الی ۳۵ کیلومتر حاکم است و تردد با رعایت جوانب احتیاط و سرعت مطمئنه امکان پذیر است.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: رانندگانی که قصد تردد در محورهای زنجان-طارم، زنجان ،زنجان-دندی و آزاد راه زنجان به قزوین دارند حتما تمهیدات ایمنی را لحاظ کنند.

وی افزود: همه رانندگانی که قصد تردد در جاده ها را دارند، خودروهای خود را مجهز به تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چرخ، لاستیک یخ شکن، وسایل گرمایشی، لباس گرم و جیره غذایی خشک کنند و قبل از اقدام به سفر در بررسی خودروهای خود از کامل و سالم بودن مخزن خودرو، برف پاک کن و بخاری آن اطمینان داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان یاد آورشد: هموطنانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سامانه ۱۸۱۶وسایت www.۱۴۱.ir ارتباط برقرار کنند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.