به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع، رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اینکه کارآفرینان علاوه بر کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در کاهش آمار بیکاری نیز موفقیتهای بسیاری را رقم زدهاند، گفت: کشورهای توسعهیافته با حمایت از کارآفرینان به رشد اقتصادی رسیدهاند و میتوان با بهرهگیری از تجربههای موفق با حمایت از ایدههای نو، روند تحقق اقتصاد مقاومتی را در کشور تسهیل کنیم.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از روند پر پیچ و خم ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، کارآفرینان و سودهای بالا تصریح کرد: دولت و مجلس برای حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان باید ارایه تسهیلات ارزان به آنها را در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارآفرینان از بیتوجهی مسئولان گلهمند هستند، گفت: حمایت دولت و مجلس از کسب و کارهای نو، کارآفرینان میتواند به خروج از رکود و ارتقاء سطح زندگی مردم کمک کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس قوانین بسیاری در راستای تسهیل شرایط کسب و کار تصویب کرده؛ اما در صورت لزوم در راستای حمایت از کارآفرینان نیز قوانینی را مصوب می کند.
همچنین رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حمایت از کارآفرینان و سرمایهگذاران را بهعنوان ارکان اساسی توسعه و ایجاد اشتغال در کشور دانست و گفت: مجلس باید برای حمایت از کارآفرینان پیگیر اجرای صحیح قانون تسهیل کسب و کار باشد.
وی با بیان اینکه حمایت از کارآفرینان یک ضرورت انکارناپذیر در توسعه اقتصادی کشور است؛ بر ارایه تسهیلات ارزانقیمت به آنها تاکید کرد و افزود: مجلس باید برای حمایت از کارآفرینان پیگیر اجرای صحیح قانون تسهیل کسب و کار باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حمایت دولت و مجلس از کسب و کارهای نو کارآفرینان میتواند اشتغال را در کشور تضمین و به کاهش آمار بیکاری منجر شود، تصریح کرد: با توسعه کارآفرینی در کشور تحقق منویات رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد.
همچنین حسنعلی باغبانیان، با بیان اینکه حمایت از کارآفرینان برای راه اندازی کسب و کارهای نوین بهعنوان ارکان اساسی توسعه و اشتغال در کشور یک ضرورت انکارناپذیر در توسعه اقتصادی است گفت: توسعه کارآفرینی نقش شایستهای برای حضور فعال در بازارهای جهانی، اشتغالزایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه دارد.
وی با بیان اینکه امروزه کارآفرینی به استراتژیکترین و مهمترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است افزود: توسعه کارآفرینی نیازمند شناخت و رفع موانع و ایجاد زمینههای مناسب جهت توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی است.
باغیان با بیان اینکه کارآفرینان قبل از آنکه رقابت بخش خصوصی را برای فعالیتهای خود احساس کنند، موانعی مانند انحصارات دولتی را مانع کسب وکار خود میبینند تصریح کرد: یکی از مشکلات در این حوزه تسهیلات با بهرههای بالا، محدود بودن سقف آن و همچنین مالیاتها است؛ بر همین اساس، باید سیستم اقتصادی به گونهای باشد که مالیات برای کار آفرینان به حداقل رسیده و سودهای بانکی نیز کمتر باشد.
وی با بیان اینکه مشکل اساسیتر زمانی پیش میآید که در جامعه و در سطح مدیریتی این افراد کمتر مورد استقبال قرار میگیرند و یا کمتر دیده میشوند گفت: دولت، مجلس و مسئولان کشور باید ضمن حمایت از کارآفرینان، امنیت سرمایهگذاری را برای آنها فراهم کنند؛ چرا که توسعه کارآفرینی در کشور باعث رونق تولید و در نتیجه اشتغالزایی و کاهش بیکاری است.
نظر شما