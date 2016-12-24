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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۲۵

از سوی سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت؛

واریز دوهزار و هشتصد میلیارد ریال به حساب خزانه

واریز دوهزار و هشتصد میلیارد ریال به حساب خزانه

در راستای تحقق اهداف درآمدی دولت از طریق واگذاری‌ها، مبلغ ۲ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال از سوی سازمان‌ خصوصی‌سازی به حساب خزانه واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای تحقق اهداف درآمدی دولت از طریق واگذاری‌ها، مبلع ۲ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال از سوی سازمان‌ خصوصی‌سازی به حساب خزانه واریز شد. این رقم، بر اساس گزارش هفتگی فعالیت‌های شاخص و مهم سازمان خصوصی‌سازی، اقدامات انجام یافته در خصوص واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و تحقق اهداف درآمدی دولت از واگذاری‌ها در هفته منتهی به ۲۶ آذر ماه سالجاری است.

بر اساس این گزارش ۲۵ جایگاه سوخت متعلق به "شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران" با ارزشی معادل یک هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال به صورت بلوکی و از طریق مزایده به فروش رسیده است

کد مطلب 3858819

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