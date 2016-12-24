۲۹ میلیارد تومان آسفالت در اردبیل تولید و در معابر پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری اردبیل، حمید لطف اللهیان در بازدید از مراکز آسفالت شهرداری اردبیل افزود: این رقم در مجموع با هزینه تولید، حمل و پخش آسفالت برآورد شده است.

وی با اشاره به تولید و پخش ۱۴۸هزار تن آسفالت در این مدت تاکید کرد: شهرداری اردبیل در نه ماهه منتهی به آذرماه موفق به تولید و پخش آسفالت به میزان ۱۴۸ هزار و ۶۰۰ تن در قالب آسفالت ریزی تک لایه با ضخامت هفت سانتی متر به مساحت کلی ۷۰۰ هزار مترمربع شده است.

شهردار اردبیل تصریح کرد: آسفالت ریزی دولایه با لایه آستر به ضخامت ۵.۵ سانتی متر و لایه رویه به ضخامت ۶.۵ سانتی متر به مساحت کلی ۲۰۰ هزار متر انجام شده است.

به گفته وی آسفالت ریزی در سطح شهر به روش های به کارگیری پیمانکاران لکه گیر، پیمانکاران آسفالت ریز کلی، پیمانکاران پخش آسفالت با دستگاه فینیشر برای شهرداری های مناطق چهارگانه و دو اکیپ فینیشر سازمان عمران برای انجام آسفالت رویه معابر اصلی و فرعی انجام می شود.

لطف اللهیان با اشاره به آمار ارائه شده از سوی سازمان فنی و عمرانی شهرداری اردبیل عنوان کرد: فرآیند تولید و پخش آسفالت در معابر اصلی و فرعی سطح شهر با فعالیت سه کارخانه با ظرفیت اسمی ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ تنی نسبت به تولید و پخش آسفالت در معابر سطح شهر انجام می گردد.