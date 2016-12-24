صرف مبالغ کلان در کشورهای ناامن برای اردوی ورزشی توجیه پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، یوناتن بتکلیا با انتقاد از برگزاری اردوهای تیمهای ورزشی در کشورهای همسایه، با ذکر این نکته که میتوان این اردوها را در اقصی نقاط کشور با شرایط مناسبتری برگزار کرد، گفت: عوامل مختلفی در موفقیت تیمهای ورزشی دخیل هستند اما ایجاد آسایش و امنیت برای ورزشکاران بیش از هر عامل دیگری در این موضوع اثرگذار است، لذا بهتر است به جایی هزینه گزاف برای برگزاری اردوهای برونمرزی، بودجهها را صرف ایجاد آسایش و امنیت برای ورزشکاران کرد.
نماینده آشوریان و کلدانیها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایرانِ چهار فصل، شرایط مساعدی برای برگزاری اردوهای ورزشی به حد کفایت دارد لذا ترجیح کشورهای اطراف که عموما امکانات و شرایط ایران را نیز دارا نیستند نمیتواند قابل توجیه باشد.
بتکلیا با بیان اینکه اردوهای برونمرزی باید در شرایط خاص برگزار شوند، دیگر چه برسد به برگزاری آنها در کشورهای ناامن، گفت: اردوهای خارجی تیمها علاوه بر هزینههای زیاد برای باشگاهها، مبالغ کلانی را از کشور خارج کرده و از کیفیت بالایی که نتوان آن را در ایران پیدا کرد نیز برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: ورزشکاران در دوبی عموما به هتل ۲ ستاره میروند درحالی که میتوانند با این پول در جزایر جنوب کشورمان که آب و هوای مشابه دوبی دارد، با کیفیت بهتر این اردو را برگزار کنند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه باید زیر ساختهای لازم برای برگزاری اردوهای ورزشی درشهرهای مختلف کشور فراهم شود به خانه ملت گفت: باید برای پیشرفت در عرصه جهانی الگوهای جهانی داشت و نوع برنامهریزی و رویکرد کشورهای پیشرفته در عرصه ورزش را واکاوی کرد.
نظر شما